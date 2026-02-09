경북TP, 설 맞이 ‘온정 나눔’…임직원·입주기업 자발적 기부 릴레이

경산시 자원봉사센터에 기부 물품 전달…지역 상생 가치 실천

하인성 원장 “자발적 참여로 이뤄져, 나눔 문화 지속 확산할 것”

경북테크노파크(경북TP)는 설 명절을 앞둔 9일 경산시 자원봉사센터에서 지역 이웃을 위한 설 명절맞이 물품 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 전달식은 경북TP와 입주기업(㈜소울머티리얼, ㈜컴퓨터메이트, ㈜케이알바트로스) 직원들이 자발적으로 기부한 물품으로 진행돼 직원들의 자발성과 연대의 가치를 실천하는 계기가 됐다.

직원들은 명절을 맞아 주변 이웃들과 따뜻한 마음을 나누고자 다양한 물품을 직접 기부했으며, 모인 물품은 경산시 자원봉사센터에 전달됐다.

해당 물품은 설 명절을 앞두고 도움이 필요한 이웃에게 전달될 예정으로, 직원들의 작은 정성이 모여 지역사회에 온기를 전하는 계기가 됐다.

하인성 경북TP 원장은 "이번 물품 전달식은 법인 직원들과 입주기업의 자발적인 참여로 이뤄졌다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 직원들과 함께하는 나눔 활동을 통해 지역사회와 상생하는 문화를 이어가겠다"고 밝혔다.

한편, 경북TP는 지역사회에 실질적인 도움이 되는 활동을 다양하게 전개하고 있으며 이번 나눔식과 같은 직원 참여형 사회공헌 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.





