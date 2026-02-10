본문 바로가기
이달 14·18일 보험시스템 개편…신용정보원 "미리 가입해야"

이기민기자

입력2026.02.10 07:27

실비 보장 여부 조회 어려워…여행 보험 사전 가입 필요

한국신용정보원은 안정적인 운영을 위해 보험신용정보 IT 시스템을 설 연휴 첫날인 14일과 마지막 날인 18일 개편한다고 10일 밝혔다.


구체적으로 14일에는 새벽 0시부터 오전 8시, 18일에는 새벽 0시부터 오전 10시까지 시스템 개편이 진행된다.

신용정보원의 보험신용정보 IT 시스템은 보험계약 체결 시 보험회사가 활용하는 시스템이다. 시스템 개편 시간 동안 일부 보험 가입이 원활하지 않을 수 있다.


신용정보원은 "설 연휴 첫날과 마지막 날 새벽에 보험 가입이 필요한 경우 시스템 개편 시간을 고려해 미리 가입을 권장한다"고 전했다.


국내외 여행을 위해 가입하는 여행보험의 경우 시스템 개편 시간에도 가입이 가능하다.

다만 기존 실비를 보장하는 보험 가입 여부를 조회하기 어려워 여행보험 가입 희망자들은 이를 고려해 사전에 가입할 필요가 있다.


자동차보험 등 의무보험은 통상 만기 도래일의 자정까지만 가입하면 되므로 시스템 개편에 따른 영향이 최소화될 것으로 예상된다.


신용정보원 관계자는 "이번 보험신용정보 IT 시스템 개편의 경우 노후화된 장비의 성능 개선과 안정적인 서비스 제공 등을 위한 불가피한 조치로, 국민들의 보험 가입에 영향이 적은 시간을 선택하여 필수적인 작업 시간만을 산정했다"며 "설 연휴 기간 중 국민들의 보험 이용에 불편이 없도록 보험회사 및 관계기관과의 협업을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
