한림대-동해시, ‘한림 G-Lab@동해’ 성과 발표…지역 산업 AI 전환 가속화

한림대학교(총장 최양희)가 지난 6일 동해시청에서 강원 RISE사업으로 추진된 '2025 한림 G-Lab@동해 연구과제 결과발표회'를 개최했다. 이번 발표회는 동해 지역문제 해결 및 산업 AI 전환을 위해 수행된 연구 및 리빙랩 과제 성과를 공유하고, 향후 정책 연계와 사업 확산 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

한림 G-Lab@동해 연구과제 결과발표회. 한림대학교 제공

이날 행사에는 동해시 부시장과 관련 부서장, 한림대학교 과제 책임교원이 참석했으며 AI 기반 산업 전환과 행정 혁신을 주제로 총 6건의 연구 과제가 발표됐다. 주요 내용은 ▲동해시 지역 산업의 AI 전환 정책 과제 ▲기업 수요 기반 AI+R&DI 과제 기획 ▲디지털트윈 기반 스마트항만 구축 방안 ▲동해지역 AI교육 활성화를 위한 정책 연구 및 교육 프로그램 운영 ▲동해시청 업무 지원 AI 서비스 개발 등이다.

연구과제 발표 이후, 방기석 한림대 공유협업센터장은 2025년 한림대학교와 동해시가 공동 추진한 RISE 사업 전반의 수행 성과를 공유하고, 2026년도 사업 계획과 비전을 설명하는 시간을 가졌다.

이어 과제 성과를 정책과 산업 현장에 적용하기 위한 종합 토론이 진행됐으며 참석자들은 AI 기술을 활용한 지역 산업 경쟁력 강화, 실무형 교육 확대, 행정 서비스 혁신 필요성에 공감하며 대학과 지자체 간 협력 체계를 지속 확대하기로 의견을 모았다.

방기석 한림대 공유협업센터장은 "이번 발표회는 연구 성과를 실제 정책과 현장에 연결하는 중요한 자리였다"며 "한림 G-Lab@동해를 중심으로 지역 맞춤형 공동연구와 AI 기반 협력 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.

이선우 동해시 기획예산담당관은 "발표된 연구 결과가 향후 동해시 정책과 산업 전략 수립에 적극 활용되기를 기대한다"며 "대학과의 협력을 통해 지역 발전 기반을 강화해 나가겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



