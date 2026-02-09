“첫집의 낡은 시간을 새로 고치다”…안동시, 신혼 보금자리 비용 덜어준다

소득·매입가 기준 상향

최대 500만원 지원으로 정착 문턱 낮춰

경북 안동시가 신혼부부의 주거 사다리를 낮추는 정책 카드로 '집 고쳐 살기' 지원을 확대한다. 단순한 시설 개선을 넘어 정착 여건을 끌어올려 인구 기반을 붙잡겠다는 전략이다.

시는 2026년도 생애 최초 주택 구입 신혼가구를 대상으로 한 리모델링 비용 지원 사업을 시행한다고 6일 밝혔다. 올해 사업은 수혜 범위를 넓히는 데 방점이 찍혔다.

가장 눈에 띄는 변화는 기준 완화다. 부부 합산 연 소득 상한은 기존 8000만원에서 1억원으로, 주택 매입 가격은 2억원에서 3억원으로 상향됐다. 지역의 주택 가격 현실과 맞물려 제도의 문턱을 체감 가능한 수준까지 낮췄다는 평가가 나온다.

신청 자격은 혼인 신고 후 7년 이내의 부부 또는 접수일 기준 3개월 안에 혼인을 예정한 예비부부다. 해당 가구가 지역에서 집을 구입해 실제 거주하고 있어야 한다.

지원 대상 주택은 사용 승인 이후 10년이 지난 주택이다. 노후화로 인한 생활 불편을 덜고, 에너지 효율과 안전성을 함께 높이는 개선 공사에 대해 가구당 최대 500만원을 보조한다. 초기 자금 부담 때문에 수리를 미뤄왔던 신혼가구에 실질적인 숨통을 틔워줄 것으로 기대된다.

접수 기간은 3월 9일부터 20일까지다. 시청 건축 관련 부서에 서류를 제출하면 되며, 세부 요건과 절차는 시 누리집 공고에서 확인할 수 있다.

이번 사업은 혼인과 동시에 맞닥뜨리는 주거 비용 장벽을 행정이 함께 나누겠다는 의미로 읽힌다. 집을 마련했지만 손볼 여력이 없어 불편을 감수해온 젊은 세대에게는 생활의 질을 끌어올리는 계기가 될 전망이다.

정착을 돕는 정책의 힘은 숫자보다 체감에서 나온다. 이 지원이 더 많은 신혼의 선택을 지역에 묶어두는 연결고리가 될지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



