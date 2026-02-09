박승원 광명시장 "지역 공동체 자산화로 자본 선순환 구조 만들어야"

지방시대위 '지역순환경제 활성화포럼'서 발표

지역내 거래·협력 거버넌스·지역금융 생태계 전략 소개

박승원 경기도 광명시장이 지역 자산과 부(富)가 재투자돼 지역의 성장으로 되돌아오는 '지역공동체 자산화'를 지속가능한 도시 성장의 핵심 모델로 제시했다.

박승원 광명시장이 9일 세종특별자치시 지방시대위원회에서 열린 '제1차 지역순환경제 활성화 포럼'에서 광명시 지역공동체 자산화 3대 전략을 소개하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박 시장은 9일 세종특별자치시 지방시대위원회에서 열린 '제1차 지역순환경제 활성화 포럼'에서 이런 내용을 골자로 한 사례를 발표했다.

박 시장은 발표에서 "지방소멸 위기에 맞서기 위해서는 단기 처방이 아니라 지속가능한 성장을 기반으로 지역의 자생력을 키워야 한다"며 "지역 내 자본이 선순환하는 구조를 만드는 것이 진정한 해법"이라고 했다.

박 시장은 ▲지역 내 거래 활성화 ▲협력 거버넌스 구축 ▲지역금융 생태계 조성 등 지역순환경제를 구축하기 위한 광명시의 지역공동체 자산화 3대 전략도 소개했다.

그는 "광명시는 지역의 부가 외부로 유출되지 않고 지역 안에서 순환되며 재투자될 수 있도록 지역 내 거래 활성화에 중점을 두고 있다"며 "공공재정이 지역경제 성장의 실질적인 마중물이 될 수 있도록 공공조달 계약제도 개선도 적극적으로 추진할 계획"이라고 소개했다.

시는 지난해 지역공동체 자산화 전담 조직인 '지역자산화'을 신설하고, 찾아가는 정책 설명회와 공무원·전문가 정책 연구회를 운영하며 지역 자산화에 대한 사회적 공감대를 넓혀가고 있다. 지난달에는 공공재정에 대한 빅데이터 분석을 통한 관내 기업의 공공조달 참여 확대를 목표로 '지역공동체 자산화를 위한 지역 내 거래 촉진 전략 수립 연구용역'도 착수했다.

지역화폐 발행 규모도 확대하고 있다. 올해는 도서 구입비·가족 외식비 캐시백 등 시민의 일상과 밀착된 혜택을 제공해 지역 내 소비 촉진을 이끌어낼 계획이다.

시는 사회연대경제 기본조례를 제정해 기금을 조성하고, 지역 금융기관 및 유관기관과 협업해 지역 자금이 지역기업에 재투자되는 금융 생태계 조성도 추진할 방침이다.

박 시장은 "지역순환경제는 시민과 공공이 연대해 지역의 부를 함께 쌓고 나누는 사회적 가치 실현의 과정"이라며 "시의 상생 모델이 공동체의 결속을 다지고 지속가능한 지역 발전의 토대가 되도록 노력하겠다"고 했다.

한편 이날 행사에서는 김경수 지방시대위원장과 광명시, 충남 부여군, 전남 영암군, 대전 중구, 울산 동구 등 5개 지자체가 함께 '지역을 살리는 지역순환경제 추진을 위한 공동선언문'을 발표했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>