본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

김 총리 "수도권서 먼 지역 이전하는 기업 지원 위한 계수 개발 중"

김평화기자

입력2026.02.09 16:16

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"총리 산하 지원위 두고 행정 통합 지원"

김민석 국무총리가 "(수도권에서 먼 지역으로 기업이 이전하는 것과 관련해) 정부 정책에 반영하고 기업에 지원을 더할 수 있는 계수를 행정안전부를 통해 개발하고 있다"고 말했다.


김 총리는 9일 오후 국회 대정부질문에 참석해 "수도권에서 멀수록 더 혜택을 줘서 기업 스스로 (이전을) 선택할 수 있게 해야 한다는 원칙을 (대통령이) 누차 말씀하시고 있다"며 이같이 설명했다.

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 발언하고 있다.

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 발언하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

앞서 주호영 국민의힘 의원이 기업의 지방 이전 시 수도권에서 먼 지역일수록 가중 지원하는 제도를 법제화해야 한다고 이재명 대통령이 언급한 것과 관련해 "(정부가) 구체적인 노력을 하고 있냐"고 묻자 이렇게 답변한 것이다.


주 의원은 "서울에서 먼 지역, 낙후된 지역에는 기업이 선호해서 올 수 있도록 상속세라든지 법인세라든지 이런 혜택을 줘서 기업이 스스로 선택해서 오도록 해야 한다"며 "지방자치단체장이 개인 역량으로 한두 개 기업 유치한다고 해서 지역 생태가 없어지는 것은 아니다"고 설명했다.


김 총리는 이와 관련해 "의원님과 대통령의 문제의식과 열의, 의욕 의지는 거의 같고 (대통령이) 더하면 더할 것"이라고 짚었다. 또 주 의원이 "가시적인 성과가 아직까지 하나도 없었다"고 말하자 "(가시적인 결과가) 결정적으로 이재명 정부와 이전 정보와의 차이가 될 것"이라고 강조했다.

김 총리는 광역 지자체 행정 통합과 관련해 "(지자체 통합) 법안이 통과된 직후 총리 산하에 지원위원회를 두고 각 지역 의원과 의논하며 챙길 생각"이며 관련 방침을 밝히기도 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기