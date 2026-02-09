본문 바로가기
'싱어게인4' 전국투어 부산서 포문…서울·인천 등 순회

이이슬기자

입력2026.02.09 16:09

'싱어게인4' 콘서트. 뮤직팜 제공

'싱어게인4' 콘서트. 뮤직팜 제공

'싱어게인4' 전국투어가 부산 공연을 마치고 본격적인 대장정에 돌입했다.


7일 부산 KBS부산홀에서 오후 2시와 7시 진행된 '싱어게인4 전국투어 콘서트 - 부산'에는 최종 10인 중 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리(Slowly), 서도, 규리, 이상웅 등 7명이 참여했다.

출연진은 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to The Show)'를 합창하며 공연 시작을 알렸다. 이어 이상웅이 '이구아나'와 '먼지가 되어'를 불렀고 슬로울리는 '명태'와 '사계'를 선보였다. 김재민은 '스케이트보드(Skateboard)'와 '홍대 R&B' 등을 열창하며 에너지를 더했다.


규리는 '진심'과 '누구도 받지 않을 마음이라도'를, 도라도는 '세월이 가면', '환생', '라이트 업(Light Up)'으로 무대를 채웠다. 서도는 '붐 붐 베이스(Boom Boom Bass)'와 '고추잠자리'를, 이오욱은 '두렵지 않아서', '프롬 마크(From Mark)', '더 웨이(The Way)'를 열창했다.


출연진은 '언젠가는'으로 본 공연을 마무리한 뒤, 앙코르곡 '연예인'을 선사하며 관객들과 마지막 인사를 나눴다. 이들은 "관객과 함께해 특별한 시간이었다"며 "이어지는 전국투어에서도 진심을 담은 무대를 보여주겠다"고 말했다.

'싱어게인4' 출연진은 오는 12일 서울 공연을 비롯해 인천, 대구, 울산, 수원, 광주, 대전 등에서 팬들과 만날 계획이다. 입장권은 놀(NOL) 티켓에서 예매할 수 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
