김민석 "러시아 관계 강화 고민해야…북과 통신선 복원 필요"

나주석기자

입력2026.02.09 16:07

"남북 긴장완화 노력 당연히 필요"

김민석 총리는 9일 러시아와의 관계 강화가 필요하다는 의견을 밝혔다. 9·19 군사합의와 군 통신선 복원 등에 대해서도 긍정적인 입장을 밝혔다.


김 총리는 이날 국회에서 열린 대정부질문에서 박정 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다. 박 의원은 "러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상이 진행되면서 국제질서가 재편되는 조짐을 보이고 있다"며 "종전 이후에 대해 준비해야 할 때"라고 말했다.

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

이에 김 총리는 "러시아-우크라이나 전쟁의 끝이 보이는 이 시점에 러시아와의 관계 강화를 집중적으로 고민해야 하는 시점이고, (관계를 강화할) 필요가 있다"며 "그것이 외교적으로나 경제적으로 더 의미가 있다는 박 의원의 판단에 공감한다"고 했다.


9·19 군사합의와 군 통신선 복원에 대해서도 김 총리는 찬성 입장을 밝혔다. 박 의원이 "이재명 정부의 한반도 평화 공존 정책을 위해서 9·19 군사합의와 군 통신선 복원이 필요하다"고 밝히자, 김 총리는 "남북관계 긴장 완화를 위한 다양한 노력은 당연히 필요한 것"이라고 말했다. 이어 "무엇보다도 전쟁 중에도 적국 간 항상 존재해온 핫라인, 연락선 복원은 매우 필요하다"고 밝혔다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

