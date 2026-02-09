크래프톤 "3년간 1조원 이상 주주환원…매년 1000억원 현금배당"

창사 이래 최대 규모 주주환원

크래프톤은 9일 이사회를 열고 올해부터 2028년까지 3년간 총 1조원 이상을 주주환원하는 정책을 의결했다고 밝혔다. 이는 기존 3년간(2023~2025년) 시행한 주주환원 총액 6930억원 대비 44% 이상 확대된 수준이다.

이번 의결로 크래프톤은 3년간 매년 1000억원씩 총 3000억원을 현금 배당하고, 같은 기간 7000억원 이상의 자기주식을 취득해 전량 소각할 예정이다.

당장 이달 10일부터 5월 9일까지 2000억원어치 주식 84만330주를 직접 취득하고, 주당 2240원씩 총 1000억원어치 현금배당을 진행한다. 배당은 소액 주주들에게 세 부담이 없는 감액배당 형태로 진행한다고 크래프톤은 전했다. 배당 기준일은 이달 27일, 지급 예정 일자는 4월 22일이다.

크래프톤은 또 계열사 임원 3명과 직원 150명을 대상으로 20억원어치 자기주식을 기업가치 연계 보상으로 지급한다. 김창한 크래프톤 대표는 "이번 주주환원 정책은 크래프톤의 강력한 주주가치 제고 의지를 담은 결정"이라며 "글로벌 시장을 무대로 차별화된 게임 개발과 전략적 투자를 지속해서 추진하고, 보유 현금과 안정적인 현금 창출력을 바탕으로 주주환원을 병행해 지속 가능한 기업가치를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 크래프톤은 다음 달 24일 정기주주총회를 개최한다. 주총에서는 장병규 의장과 김창한 대표를 사내이사로 재선임하는 안건을 비롯해 정보라 한국신용데이터 고문, 김민영 넷플릭스 아시아태평양 지역 콘텐츠 부문 부사장(VP), 염동훈 메가존클라우드 대표를 사외이사 및 감사위원으로 선임하는 안건 등을 논의한다.





