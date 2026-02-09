영덕군의회, 군정 나침반 다시 맞춘다

제319회 임시회서 2026 주요사업

정밀 진단 보고를 넘어 실행력 검증

영덕군의회가 2026년 군정 운영의 방향을 가늠하는 첫 공식 의사 일정에 돌입했다.

영덕군의회는 2월 9일부터 12일까지 4일간의 일정으로 제319회 임시회를 개회하고, 집행부로부터 「2026년도 군정 주요 업무 추진계획」을 보고받으며 본격적인 의정활동에 나선다.

이번 임시회는 새해 군정의 큰 틀을 점검하는 핵심 회기로, 부서별 주요 사업이 정책 목표에 부합하는지, 재정 운용과 행정 집행의 균형이 적절한지 등을 중심으로 심도 있는 검토가 이뤄질 예정이다. 의회는 단순 보고 청취를 넘어 사업별 추진 배경과 실행 전략, 주민 체감 효과까지 면밀히 따져 묻겠다는 방침이다.

특히 지역경제 활성화, 생활 SOC 확충, 인구·복지 정책 등 군민 생활과 직결된 분야를 중심으로 정책의 실효성과 지속 가능성에 대한 점검이 집중될 전망이다. 반복 지적돼 온 현안이나 장기 추진 사업에 대해서는 진행 상황과 성과, 향후 보완 과제를 명확히 짚어 군정 추진의 완성도를 높인다는 계획이다.

의회는 이번 회기에서 도출되는 질의와 제언을 향후 예산 심의와 주요 현안 논의에 적극적으로 반영해, 연간 군정 운영 전반의 기준점으로 삼겠다는 입장이다.

영덕군의회 관계자는 "새해 업무보고는 한 해 군정의 방향을 바로잡는 출발선"이라며 "형식적인 점검이 아닌, 군민의 삶을 기준으로 한 정책 검증과 대안 제시에 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 임시회를 통해 정리된 의회 의견은 집행부 정책 보완으로 이어지며, 2026년 영덕군청의 실행력과 신뢰도를 가늠하는 중요한 잣대가 될 것으로 보인다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



