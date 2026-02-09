본문 바로가기
'다카이치 랠리' 덕 봤다…日 닛케이지수 종가 최고치

전진영기자

입력2026.02.09 16:08

언론사 홈 구독
일본 대형 수출주 중심의 닛케이225지수가 9일 종가 기준으로 역대 최고치를 기록했다.


닛케이지수는 전날 종가보다 2110.26(3.89%) 오른 5만6363으로 장을 마쳤다. 직전 거래일이었던 6일 평균 종가는 5만4253이었다. 이는 전날 실시된 중의원 선거에서 자민당이 압승한 것에 따른 것이다. 엔저 기조 등 다카이치 총리의 정책 추진력이 강화될 것이라는 기대감에 해외 투자자의 매수가 집중됐다.

9일 닛케이225지수가 장 시작과 동시에 5만6000을 돌파했다는 일본 니혼테레비(닛테레)의 속보 화면. 이날 상승세가 이어지면서 사상 최초로 5만7000대를 돌파했다. 닛테레.

9일 닛케이225지수가 장 시작과 동시에 5만6000을 돌파했다는 일본 니혼테레비(닛테레)의 속보 화면. 이날 상승세가 이어지면서 사상 최초로 5만7000대를 돌파했다. 닛테레.

이날 닛케이지수는 개장과 동시에 급등해 사상 최초로 5만7000선을 돌파했다. 오전 한때는 전 거래일 대비 5.6% 급등한 5만7737.07까지 오르며 사상 최고치를 경신하기도 했다. 이후 차익 실현 매물이 나오면서 상승세가 다소 꺾였다고 닛케이는 분석했다.

일본 종합주가지수인 토픽스(TOPIX)도 이날 2.29% 상승한 3783.57로 장을 마치며 종가 기준 최고치를 새로 썼다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
