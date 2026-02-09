보원케미칼, 비엔케이제2호스팩과 합병 승인…4월 코스닥 상장

화학소재 토탈 솔루션 기업 보원케미칼과 비엔케이제2호스팩이 9일 각각 임시주주총회를 열고 양사의 합병 안건을 승인했다고 밝혔다.

스팩소멸방식으로 이뤄지는 이번 합병에서 존속법인은 보원케미칼, 피합병법인은 비엔케이제2호스팩이다. 합병비율은 1대 0.3465603이며, 합병가액은 각각 5771원과 2000원이다. 합병 후 총 발행주식수는 1114만3710주(예정)이며 합병기일은 내달 16일로, 회사는 합병기일을 거쳐 오는 4월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

보원케미칼은 지난 1995년 설립된 화학소재 토탈 솔루션 기업으로, 폴리염화비닐(PVC), 열가소성 폴리올레핀(TPO), 폴리우레탄(PU) 등 플라스틱 원료를 표면처리·합판 등 공정을 거쳐 롤(Roll)·시트(Sheet)·타일(Tile) 형태로 제조·공급하고 있다. 적용 분야는 차량용 내장재향 표면소재, 건축자재(바닥재·벽장재), 디스플레이 공정용 논슬립패드, 태양광용 EVA 시트 등으로 구성된다.

보원케미칼은 충주 본사 공장을 포함해 총 5개 생산거점을 운영하며, 품목별 전문 라인과 공정 표준화를 기반으로 안정적인 생산·공급 체계를 구축했다. 또한 소재 배합부터 성형·가공, 표면처리·인쇄 등 후공정까지 전 공정을 아우르는 제조 역량을 바탕으로 고객 맞춤형 제품 개발 및 양산 전환 역량을 보유하고 있다.

보원케미칼 대표는 "이번 합병 상장을 계기로 신규 설비 도입을 통한 통합 생산 역량 강화, 자동화 생산시설 확충, 연구개발(R&D) 확대 등을 통해 고부가 소재 경쟁력을 강화하겠다"며 "이와 함께 핵심 전방산업 내 고객 맞춤형 제품 개발과 양산 역량을 고도화해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



