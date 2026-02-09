"2030년은 너무 늦다"…전남 국립의대 조기 개교 '호소'

신민호 도의원 "속도 안 나면 무용지물"

건의안 본회의 통과…정부에 강력 촉구

전남도의회가 정부의 '전남 국립의대 2030년 개교' 잠정 결정에 대해 "너무 늦다"며 개교 시점을 2년 앞당긴 2028년으로 확정할 것을 강력히 촉구하고 나섰다.

전남도의회는 9일 열린 본회의에서 신민호 의원(더불어민주당·순천6)이 대표 발의한 '전남 통합대학교 국립의대 2028년 개교 촉구 건의안'을 의결했다.

신민호 전남도의원 AD 원본보기 아이콘

이번 건의안은 정부가 최근 의대가 없는 지역을 대상으로 2030년 개교를 전제로 의대 정원을 잠정 배정한 것과 관련, 전남의 심각한 의료 공백 현실을 고려해 이를 2028년으로 앞당겨야 한다는 요구를 담고 있다.

신민호 의원은 제안 설명을 통해 "정부가 전남의 의료 취약 현실을 인정하고 의대 신설 정원을 잠정 결정한 것은 적극적으로 환영한다"면서도 "다만 의료 인력 양성에 드는 긴 시간을 고려할 때 2030년 개교는 너무 늦은 처사"라고 지적했다.

그는 "붕괴 위기에 직면한 지역 의료체계를 회복하고 도민의 생명권을 지키기 위한 '골든타임'은 바로 2028년"이라며 "개교가 지연될수록 의료 인력 배출과 지역 정착 효과 역시 늦어질 수밖에 없으며, 그 피해는 고스란히 도민들에게 전가될 것"이라고 우려를 표했다.

이어 "정부 국정과제인 '의대 없는 지역 내 의과대학 신설' 원칙은 조속한 개교가 뒷받침될 때 비로소 실질적인 의미를 갖는다"며 "의료 취약도가 전국에서 가장 높은 전남에 개교를 장기간 유예하는 것은 의료 격차 해소라는 정책 목표에도 부합하지 않는다"고 강조했다.

도의회는 이번 건의안을 통해 ▲전남 통합 국립의대 2028년 개교를 위한 구체적인 실행계획 마련 ▲'의대 없는 지역 의대 신설' 정책 원칙 구현을 위한 정부와 국회 차원의 적극적인 행정적·재정적 지원을 강력히 촉구했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>