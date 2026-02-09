광주시, 장애인 평생교육 운영위원회 출범…평생학습센터 운영 논의

경기 광주시는 9일 시청 이음홀에서 '2026년 제1회 광주시 장애인 평생교육 운영위원회' 회의를 열고 장애인의 보편적 평생학습 기회 확대를 위한 정책 논의에 착수했다.

광주시 장애인 평생교육 운영위원회는 '광주시 장애인 평생교육 지원 조례'에 따라 설치된 기구로, 교육문화국장을 위원장으로 장애인 단체 대표, 교육 전문가, 장애인 가족 등 10여 명으로 구성됐다. 회의에 앞서 열린 위촉식에서 위원들은 앞으로 2년간 장애인 평생교육의 기본 방향 설정과 정책 수립을 위한 심의·자문 역할을 수행하게 된다.

이날 회의에서는 오는 3월 복지행정타운 내 개관 예정인 장애인 평생학습센터 운영 방향과 2026년도 장애인 평생학습 추진계획을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

장애인 평생학습센터는 총면적 427㎡ 규모로 광주시가 직영 운영하며 기초 문해, 학력 보완, 직업능력, 문화예술, 인문 교양, 시민참여 등 6개 영역의 평생학습 프로그램을 제공할 계획이다. 센터에는 교육실과 예체능실, 동아리실 등이 조성될 예정이다.

방세환 시장은 "장애인 평생학습센터를 중심으로 장애인의 학습권 보장과 사회 참여 확대를 위한 기반을 마련하겠다"며 "장애가 배움의 제약이 되지 않도록 체계적인 평생교육 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

한편, 시는 이번 운영위원회에서 제시된 의견을 반영해 센터 개관 준비를 진행하는 한편, 하반기에는 장애인 평생학습도시 신규 지정을 추진하는 등 장애인 교육 복지 정책을 단계적으로 확대할 방침이다.





