서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 서왕진 "합당 음모론 유감…국힘 정당해산 돼야"
2026년 02월 09일(월)
서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"소방관에 선의로 건넨 커피 50잔, 민원으로 돌아왔다"
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상
"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다
"이정도면 돈 내고 미세플라스틱 마신 꼴" 수돗물보다 3배 많았다
"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다
"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'
"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원
금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"
엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수