[포토] 서왕진 "합당 음모론 유감…국힘 정당해산 돼야"

서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>