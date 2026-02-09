본문 바로가기
김민석 "쿠팡사태, 정보유출이 본질이라고 美에 설명 …정치적 의도 없어"

나주석기자

입력2026.02.09 15:41

전당대회 출마 질문엔 "국정에 전념하겠다"

김민석 총리는 9일 쿠팡 관련해 미국 조야에 한국 측 입장을 설명했다고 밝혔다. 더불어민주당 전당대회 출마에 대해서는 말을 아꼈다.


김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 쿠팡 관련해 미국 정부가 한국 정부가 압박을 가한다는 윤후덕 민주당 의원 질문과 관련해 "(방미 시) JD 밴스 미국 부통령을 포함한 정부 관계자들 만났을 때, 국회 관계자들을 만났을 때 쿠팡 사건의 본질은 거의 우리 국민의 3분의 2 수준의 성인 정보가 유출된 것이 본질"이라고 설명했다고 말했다.

이어 "이후 (쿠팡이) 수사 과정에서 보고를 지연하고 대처하는 과정에서 정부 관계자들을 근거 없이 비난한 점이 문제가 된 것이지 다른 정치적 의도나 압박이 없다는 점을 충분히 설명했다"고 밝혔다.

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

김 총리는 대미투자특별법과 관련해 정부가 TF 등을 구성해 총력전으로 나설 수 있게 지원해달라는 윤 의원의 요청에 대해 "입법을 위해 정부도, 저도 여야 의원님들 뵙고 최대한 노력하겠다"면서 "다만 TF 형식으로 할지는 생각해보겠다"고 했다.


김 총리는 올해 8월 민주당 전당대회에서 당대표에 도전할지를 묻는 질문에는 "지금 국정에 전념하고 있다"고만 답했다. 서울시장 출마 등은 포기했냐는 질문에 "서울시장은 안 나간다는 말씀은 드렸다"고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
