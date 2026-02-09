본문 바로가기
사회
속초시, 설맞이 장보기 행사로 전통시장에 활력 충전

이종구기자

입력2026.02.09 15:36

전통시장 활성화 기간 지정
부서별 장보기 순차적 참여
기관·단체에 전통시장 이용 독려

강원도 속초시가 민족 최대 명절 설을 맞아 전통시장 활성화에 나선다.

9일에는 이병선 시장이 직접 속초관광수산시장을 방문해 장을 보고 상인들을 격려하고 잇다. 속초시 제공

9일에는 이병선 시장이 직접 속초관광수산시장을 방문해 장을 보고 상인들을 격려하고 잇다. 속초시 제공

시는 오는 18일까지 '전통시장 활성화' 기간으로 정하고 시청 직원들과 관계기관·단체가 전통시장을 방문하는 명절맞이 장보기를 추진하기로 했다.


이에 시는 9일부터 12일까지 부서별로 장보기 행사에 참여할 계획이다.

첫날인 9일에는 이병선 시장이 직접 속초관광수산시장을 방문해 장을 보고 상인들을 격려했다.


시는 불황 타격이 큰 전통시장 및 골목상권 식당에서 오찬을 하고 기관과 단체에 온누리상품권과 속초사랑상품권 활용, 전통시장 이용을 독려하는 소비 촉진 홍보활동도 전개할 예정이다.


시는 이번 행사가 가파른 물가 상승세에 따른 소비심리 위축, 소비패턴의 변화 등으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 "설맞이 장보기 행사가 전통시장 상인들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "시민께서는 저렴하고 품질 좋은 우리 전통시장 많이 이용해 주시길 바란다"고 말했다.


아울러 "속초사랑상품권과 온누리상품권을 많이 활용해 가계 부담도 줄이시길 바란다"고 덧붙였다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

