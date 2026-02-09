본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

이강덕 포항시장 퇴임…"시정의 주인공은 시민, 공직자 헌신에 감사"

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.09 15:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마지막 순간까지 '산불 현장' 지킨 3선 시장 눈길

이강덕 포항시장이 10여 년간의 시정을 마무리하고 시민의 곁으로 돌아갔다.


이 시장은 9일 오후 2시 포항시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 포항시정의 진정한 주인공은 언제나 시민 여러분이었다며 소회를 밝혔다.

이강덕 포항시장이 9일 시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 소회를 밝히고 있다. 최대억기자

이강덕 포항시장이 9일 시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 소회를 밝히고 있다. 최대억기자

AD
원본보기 아이콘

이날 퇴임사에서 이 시장은 특히 공직자의 본분을 강조했다.

그는 공무원은 시민으로부터 권한을 위임받은 사람들이라며, 그동안 수많은 난관 속에서도 시정을 성공적으로 마감할 수 있었던 것은 묵묵히 소임을 다해준 공직자들의 헌신 덕분이라고 공을 돌렸다.


한편 이 시장은 퇴임 하루 전날인 8일 새벽, 관내 산불 발생 소식을 듣고 즉각 현장으로 달려가 진화 작업을 진두지휘해 주목을 받았다.


포항의 굵직한 변화를 이끌어온 이 시장은 이제 경북도지사라는 더 큰 무대를 향한 도전을 시작한다.

현장 지휘를 마지막 업무로 선택한 그의 행보에 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기