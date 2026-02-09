주광덕 시장 “시민 누구나 즐거운 체육 도시”…생활체육 메카로 우뚝

남양주시, 크낙새축구장 재개장 개최

퇴계원·도제원 축구회, 합동 시무식

'시민 중심' 생활체육 환경 조성 박차

경기 남양주시(시장 주광덕)가 노후화된 공공체육시설을 대대적으로 정비하고 지역 축구 동호회와의 소통을 강화하며 '생활체육 중심 도시'로의 도약에 박차를 가하고 있다.

주광덕 남양주시장이 지난 8일 진접읍 부평리에 위치한 크낙새축구장에서 대규모 시설 개선 사업을 마치고 열린 재개장식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시가 지난 8일 진접읍 부평리에 위치한 크낙새축구장에서 대규모 시설 개선 사업을 마치고 재개장식을 열고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주시는 지난 8일 진접읍 부평리에 위치한 크낙새축구장에서 대규모 시설 개선 사업을 마치고 재개장식을 개최했다. 이번 정비는 시민들에게 보다 안전하고 쾌적한 운동 환경을 제공하기 위해 추진되었으며, 지역 주민과 체육계 관계자 200여 명이 참석해 활기찬 출발을 축하했다.

시는 이번 사업을 통해 ▲인조잔디 전면 교체 ▲관람석 환경 정비 ▲야간 조명시설 개선 등 전반적인 인프라를 최신식으로 보강했다. 특히 이날 행사에서는 60대 상비군 시무식이 함께 열려, 전 세대를 아우르는 생활체육 활성화의 의미를 더했다.

주광덕 시장은 축사에서 "새롭게 단장한 크낙새축구장이 주민들의 건강을 증진하고 화합을 다지는 소중한 공간이 되길 바란다"며, "앞으로도 누구나 불편함 없이 스포츠를 즐길 수 있도록 기반시설 확충에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

2026년 퇴계원·도제원 축구회 시무식 개최

같은 날 퇴계원읍 먹골축구장에서도 생활체육 축구인들의 열기가 이어졌다. 퇴계원FC(회장 김명신)와 도제원FC(회장 윤종혁)는 '2026년 합동 시무식 및 안전기원제'를 열고 올 한 해 사고 없는 안전한 활동을 다짐했다.

주광덕 남양주시장이 지난 8일 '2026년 합동 시무식 및 안전기원제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 경기도의원, 시의원, 시 체육회 관계자 등 주요 내빈과 동호인 50여 명이 참석했다. 행사는 친선경기를 시작으로 신임 회장 인사, 전임 회장 감사패 전달, 안전 기원 고사 순으로 진행되어 회원 간의 끈끈한 유대감을 확인했다.

특히 주 시장은 "올해 안에 준공될 퇴계원운동장은 지역 내 최고의 시설을 갖추게 될 것"이라며 인프라 확대에 대한 기대감을 높였다.

남양주시는 이번 시설 개선과 동호인 지원 활동을 시작으로 관내 공공체육시설의 체계적인 관리 시스템을 구축할 계획이다.

남양주시 관계자는 "시민들의 수요에 맞는 체육 환경을 조성해 생활체육 저변을 확대하고, 건강한 도시 공동체를 만드는 데 주력하겠다"고 강조했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>