부산 기장군, 6·25 참전 故권중열 용사 무공훈장 유가족에 전수

‘무공훈장 찾아주기 사업’…70여 년 만에 헌신 되새겨

기장군이 6·25전쟁 당시 공로를 세운 참전 용사의 무공훈장을 유가족에게 전수하며 호국 영웅의 헌신을 기렸다.

기장군(군수 정종복)은 지난 6일 6·25전쟁 당시 제5경비대대 소속으로 참전해 공로를 세운 故권중열 용사의 유가족에게 무공훈장 전수식을 거행했다고 9일 전했다.

이번 전수식은 국방부와 육군이 추진 중인 '6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'의 일환으로 마련됐다. 전쟁 당시 훈장 수여가 결정됐으나 실제로 전달받지 못한 무공수훈자의 공적을 재조명해 훈장을 유가족에게 전달하는 사업이다.

故권중열 용사는 6·25전쟁 당시 헌신적인 공로를 인정받아 무공훈장 수여 대상자로 결정됐으나, 전쟁 혼란 속에서 훈장을 받지 못했다. 이날 전수식에서는 유가족인 권태영 씨에게 무공훈장이 전달됐다.

권태영 씨는 "아버님의 헌신이 잊히지 않고 훈장으로 돌아오게 돼 가슴이 벅차고 자랑스럽다"며 "뜻깊은 자리를 마련해 준 데 깊이 감사드린다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "70여 년 전에 전달됐어야 할 훈장이 늦게나마 제 주인을 찾아가게 돼 다행"이라며 "앞으로도 국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우를 강화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

기장군은 보훈 관련 사업을 통해 참전 용사와 유가족의 명예를 기리고, 나라를 위한 희생과 헌신이 존중받는 사회 분위기 조성에 힘쓸 방침이다.

정종복 기장군수(오른쪽)와 6.25전쟁 참전유공자 故권중열님 유족 권태영(가운데), 백종표 무공수훈자회기장군지회장(왼쪽)이 무공훈장 전수식을 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>