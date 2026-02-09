호남대·은빛마음성장연구소, 인재 양성·의료 발전 업무협약

호남대학교 작업치료학과는 광주 남구 소재 은빛마음성장연구소와 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 대학과 지역 전문기관간의 상호 협력을 통해 임상실습 기반의 실무 중심 교육을 강화하고, 맞춤형 인재 양성과 지역사회 보건·의료 발전에 기여하기 위해 마련됐다.

협약식에는 호남대학교 작업치료학과 박수희 교수와 은빛마음성장연구소 황은빛 원장이 참석했다. 양 기관은 협약을 통해 ▲작업치료학과 학생 대상 임상실습 장소 제공 ▲현장실습 교육 및 지도·감독 ▲현장실습에 대한 평가 등 실질적인 협력 사항을 추진하기로 했다.

특히 이번 협약을 통해 학생들은 실제 임상 현장에서의 체계적인 실습과 지도를 받을 수 있어, 이론과 실무를 겸비한 전문 작업치료 인재로 성장할 수 있는 기회를 제공받게 된다.

황은빛 원장은 "호남대학교 작업치료학과 학생들이 현장 경험을 통해 전문성을 키우고, 지역사회에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.





