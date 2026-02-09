본문 바로가기
한성숙 장관, 설 앞두고 보육원 방문…"소외 이웃과 온기 나눔"

이서희기자

입력2026.02.09 16:30

전통시장 먹거리와 성금 전달

한성숙 중소벤처기업부 장관이 설 명절을 앞두고 세종시 영명보육원을 방문해 아동들과 시설 관계자들을 격려하며 온기를 나눴다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 대전 유성구 골목형 상점가를 방문해 상인들과 소통하고 있다. 중기부

한성숙 중소벤처기업부 장관이 대전 유성구 골목형 상점가를 방문해 상인들과 소통하고 있다. 중기부

이번 방문은 민족 최대 명절인 설을 맞아 소외된 이웃에 대한 사회적 관심을 높이고, 어려운 여건에서도 아이들을 돌보는 현장 관계자를 격려하기 위해 마련됐다.


이날 한 장관은 아이들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 인근 전통시장에서 구입한 먹거리와 직원들이 모금한 성금을 전달했다.

한 장관은 "중기부는 소속 및 산하기관과 합심해 주변의 어려운 이웃을 살피고, 국민 서로가 희망을 나눌 수 있는 따뜻한 사회 분위기 조성을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

