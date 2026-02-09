공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
[속보]크래프톤, 지난해 영업이익 1조544억원…전년 대비 10.8%↓
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"소방관에 선의로 건넨 커피 50잔, 민원으로 돌아왔다"
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상
"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다
포니의 도전, 제네시스의 반전…1800만대 누적 판매 대기록[현차 美 40년 질주]
"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다
"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원
"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'
금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"
엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수