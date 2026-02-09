'고환율' 직격탄…오뚜기, 작년 영업익 20% 감소

"환율·원료·부자재 단가 상승… 인건비 등 증가"

해외 매출 전년 대비 13.4% 상승

오뚜기는 연결기준 지난해 매출이 3조6745억원, 영업이익이 1773억원으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 매출은 전년보다 3.8% 늘었지만, 영업이익은 20.2% 감소했다.

오뚜기는 "환율과 원료·부자재 단가 상승에 따른 매출원가가 상승했고, 인건비와 광고 판촉비가 증가해 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

다만 내수 시장 위축으로 국내 시장 실적은 부진했으나, 지난해 해외 매출은 전년보다 13.4% 늘었다. 해외 매출 비중도 11.2%로 전년과 비교해 1.0% 증가했다.

오뚜기 관계자는 "향후에도 글로벌 시장을 중심으로 한 영업 활동을 지속하며 수익성 개선을 위한 노력을 이어갈 계획"이라고 했다.





허경준 기자



