권칠승 의원 "반도체 산단, 논쟁 대신 성공 위한 책임 있는 실행 필요"

경기지사 출마 첫 현장 행보로 용인 반도체 산단 방문

"전력망 확충 등 핵심 인프라 道 차원 조정·추진해야"

경기도지사 출마를 선언한 권칠승 더불어민주당 의원이 첫 현장 행보로 용인 반도체 클러스터를 방문했다.

권 의원실에 따르면 권 의원은 지난 6일 SK하이닉스의 반도체 생산라인이 건설 중인 용인시 처인구 원삼면의 '용인 반도체클러스터 일반산업단지'를 방문해 현장 관계자들 간담회를 갖고 기업 애로사항을 청취했다.

권 의원은 이 자리에서 "반도체 클러스터는 단순한 산업 집약지를 조성이 아니라 산업과 일자리, 주거와 생활권이 함께 만들어지는 국가사업"이라며 "국가와 지방자치단체의 지원, 기업의 전력·용수 등 자기분담 노력이 함께 어우러져야만 성공할 수 있다"고 했다.

권 의원은 최근 정부와 전북 등 일부 지자체에서 제기한 반도체 산단 이전 논란에 대해서도 선을 그었다. 그는 "이미 확정되어 준비되고 있는 계획을 일부 우려만으로 흔들거나 트집 잡는 것은 바람직하지 않다"며 "지금 필요한 것은 논쟁이 아니라, 성공을 위한 책임 있는 조정과 실행"이라고 말했다.

권 의원은 특히 "지금 당장은 무엇보다 안정적인 전력 공급을 확실히 약속받는 것이 가장 중요하다"면서도 "장기적으로는 온실가스 감축목표(NDC), 발전원에 따른 생산비 부담, 전력요금 경쟁력 등 구조적 문제까지 함께 고려해야 한다"고 덧붙였다.

그는 산단 인프라에 대한 경기도 차원의 역할 필요성도 언급했다. "전력망 확충, 변전소·송전선로 구축 등 핵심 인프라가 지연되지 않도록 경기도가 책임 있게 조정하고 추진해야 한다"는 것이다.

앞서 권 의원은 경기지사 출마 선언 당시 소형모듈원자로(SMR) 실증단지 유치 추진을 제시했었다. SMR이 국가 NDC 목표 달성을 위한 현실적 수단일 뿐 아니라, 안정적인 고품위 전력 수요가 필요한 첨단 제조업에 중요한 전원 대안이 될 수 있다는 설명이다.

권 의원은 "대한민국 성장엔진 경기도가 멈추지 않도록 산업 현장에서부터 답을 찾고 끝까지 책임 있게 뛰겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



