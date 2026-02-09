日 사상 최대 경상수지 흑자에도…"회귀효과는 실종" 지적

재무성, 2025년 국제수지 통계 발표

직접투자수익 흑자 기록했지만

日 안 돌아오고 해외에 남은 '재투자수익'도 40%나 돼

일본의 지난해 경상수지 흑자가 2년 연속 사상 최대를 기록했다. 그러나 해외에서 벌어들인 이익의 상당 부분은 일본으로 유입되지 않은 것으로 나타났다.

재무성은 2025년 국제수지 통계(속보치)를 9일 발표했다. 지난해 일본 경상수지는 31조8799억엔(298조원) 흑자를 기록했다.

이번 경상수지 흑자는 해외 투자 수익 증가에 힘입은 바가 크다. 투자에 따른 이자와 배당금을 의미하는 제1차 소득수지는 41조5903억엔(389조원) 흑자를 기록했다. 제1차 소득수지는 '직접투자수익'과 '증권투자수익'으로 구성된다. 해외 자회사 배당 등으로 얻은 직접투자수익은 26조585억엔(244조원), 채권·주식 수익을 포함한 증권 투자수익은 14조2323억엔(133조원) 흑자를 각각 기록했다.

호실적으로 보이지만 세부 항목을 보면 사정은 달라진다. 닛케이는 직접투자수익에 포함된 '재투자수익'에 주목했다. 재투자수익은 해외 자회사가 벌어들인 일본으로 송금하지 않고 현지에 유보하거나, 추가 투자에 활용하는 금액이다. 통계상으로는 흑자에 포함되지만 국내 자금 유입으로 이어지지 않는다. 지난해 재투자수익은 11조3425억엔(103조원)으로, 직접투자수익 중 약 40%를 차지하는 것으로 나타났다.

엔화 약세 기조에도 불구, 일본 기업들이 해외 투자를 우선시하고 있음을 보여준다고 닛케이는 분석했다. 해외 기업 인수, 해외 생산 설비 투자를 나타내는 '대외직접투자'의 경우 순 투자액이 32조7850억엔(307조원)으로 전년 대비 6.7% 증가했다.

닛케이는 "엔저에도 불구하고 기업의 해외 지향성은 여전히 뿌리 깊다"고 지적했다. 다카이치 사나에 총리가 엔저를 계기로 국내 투자가 확대될 것이라고 언급한 것과 달리, 환율 효과만으로는 투자 방향을 바꾸기 어렵다는 평가다.

미야마에 코우야 SMBC닛코증권 수석 이코노미스트도 "엔저만으로는 일본에 대한 투자가 돌아오지 않는다"며 "인력 부족에 따른 인건비, 물류비용 상승이 기업의 입지 선택을 좌우한다. 국가 공급 역량을 끌어올리는 전략이 필요하다"고 닛케이에 전했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



