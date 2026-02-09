경찰, 무기류 자진반납 추진…"강력범죄 예방"

지역사회 안전 강화 차원의 선제 대응책

경찰이 흉기를 이용한 강력범죄를 예방하기 위해 무기류 자진반납을 추진한다.

서울 금천경찰서는 오는 23일부터 5월29일까지 총기 등 무기류 자진반납 추진 시책을 시행한다고 9일 밝혔다. 이번 시책은 강력범죄에 이용될 우려가 있는 무기류의 자발적 반납을 유도해 흉기 사용 범죄를 예방하기 위해 마련됐다. 지역사회 안전을 강화하기 위한 선제 대응 차원이다.

반납 대상은 경찰서에서 소지 허가를 받은 엽총·공기총·타정총 등 총기류를 비롯해 석궁, 도검, 전자충격기 등이다. 금천구에 주민등록상 주소지를 둔 주민이라면 소지 허가를 받았던 관서와 관계없이 누구나 금천경찰서 범죄예방질서계를 방문해 반납을 신청할 수 있다.

자진 반납된 무기류는 금천경찰서 무기고에 보관한 뒤 연말 일괄 폐기할 예정이다. 반납자에게는 시책 참여에 따른 인센티브가 제공된다.

백혜경 서장은 "강력범죄 예방을 위한 안전한 환경을 조성하는 것이 목적"이라며 "적극적인 주민 참여를 통해 금천구가 더욱 안전하고 평온한 지역으로 거듭나길 기대한다"고 말했다.





이지예 기자 easy@asiae.co.kr



