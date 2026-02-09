본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, 무기류 자진반납 추진…"강력범죄 예방"

이지예기자

입력2026.02.09 15:24

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역사회 안전 강화 차원의 선제 대응책

경찰이 흉기를 이용한 강력범죄를 예방하기 위해 무기류 자진반납을 추진한다.


서울 금천경찰서는 오는 23일부터 5월29일까지 총기 등 무기류 자진반납 추진 시책을 시행한다고 9일 밝혔다. 이번 시책은 강력범죄에 이용될 우려가 있는 무기류의 자발적 반납을 유도해 흉기 사용 범죄를 예방하기 위해 마련됐다. 지역사회 안전을 강화하기 위한 선제 대응 차원이다.

.

.

AD
원본보기 아이콘

반납 대상은 경찰서에서 소지 허가를 받은 엽총·공기총·타정총 등 총기류를 비롯해 석궁, 도검, 전자충격기 등이다. 금천구에 주민등록상 주소지를 둔 주민이라면 소지 허가를 받았던 관서와 관계없이 누구나 금천경찰서 범죄예방질서계를 방문해 반납을 신청할 수 있다.


자진 반납된 무기류는 금천경찰서 무기고에 보관한 뒤 연말 일괄 폐기할 예정이다. 반납자에게는 시책 참여에 따른 인센티브가 제공된다.


백혜경 서장은 "강력범죄 예방을 위한 안전한 환경을 조성하는 것이 목적"이라며 "적극적인 주민 참여를 통해 금천구가 더욱 안전하고 평온한 지역으로 거듭나길 기대한다"고 말했다.




이지예 기자 easy@asiae.co.kr
AD

이 기사와 관련있는 기사

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기