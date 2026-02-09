본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

서왕진 "국민의힘 정당해산심판 청구, 법무부에 다시 한번 촉구"

나주석기자

입력2026.02.09 15:33

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"내란 비호·미화로 기준 충족"
'전두환 어게인' 점령 비판
"민주당, 밀약설·음모론 난무 매우 유감"

서왕진 조국혁신당 원내대표는 9일 "국민의힘에 대한 정당해산심판 청구를 법무부에 다시 한번 강력히 촉구한다"고 밝혔다.


서 원내대표는 이날 비교섭단체 대표 발언에서 "해방 직후, 우리는 반민특위 실패로 친일 청산의 기회를 놓쳤다. 청산하지 못한 과거는 끈질기게 살아남아 오늘날 12·3 내란으로 이어졌다"며 "위대한 국민은 내란을 막아냈지만, 그것으로 끝난 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "국회 의석의 3분의 1을 차지하는 극우내란 본당 국민의힘의 존치 문제부터 해결해야 한다"면서 "내란 비호, 공무집행방해, 내란 미화, 극단적 선동 등 행태는 헌법 제8조 제4항에 따른 위헌정당 기준을 충족한다"고 주장했다.


특히 국민의힘과 관련해 최근 일련의 논란을 문제 삼았다. 서 원내대표는 "'윤석열 어게인'도 모자라 '전두환 어게인'이 국민의힘을 점령하고 있다"며 "국민의힘은 당대표급 평당원인 극우유튜버, '좌한길-우성국'을 앞세운 극우내란 선동의 싱크탱크로 진화하고 있다"고 비판했다.


서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

한편 합당과 관련해 더불어민주당 일각에서 '밀약설' 등이 제기되는 것에 대해서 강하게 우려했다. 서 원내대표는 "민주당 대표의 전격적인 합당 제안은 민주개혁 진영의 공동 목표를 이루기 위한 정치 연합 방편 중 하나일 것"이라며 "혁신당은 우리의 목표를 향한 진심 위에서 선거연합, 정책연대, 통합 등 모든 문을 활짝 열어뒀다"고 설명했다. 다만 그는 "국민과 당원의 눈높이에서 원칙과 질서를 따르는 혁신당의 당내 숙의와 민주당에 대한 신뢰가 무색하게, 민주당 일각에서는 비생산적 권력투쟁, 우당에 대한 모욕과 비난, 근거 없는 음모론과 존재하지 않는 밀약설이 난무하고 있다"며 "매우 유감"이라고 밝혔다. 이어 "혁신당은 어떠한 정치적 소란에도 흔들리지 않겠다"고 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기