서왕진 "국민의힘 정당해산심판 청구, 법무부에 다시 한번 촉구"

"내란 비호·미화로 기준 충족"

'전두환 어게인' 점령 비판

"민주당, 밀약설·음모론 난무 매우 유감"

서왕진 조국혁신당 원내대표는 9일 "국민의힘에 대한 정당해산심판 청구를 법무부에 다시 한번 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

서 원내대표는 이날 비교섭단체 대표 발언에서 "해방 직후, 우리는 반민특위 실패로 친일 청산의 기회를 놓쳤다. 청산하지 못한 과거는 끈질기게 살아남아 오늘날 12·3 내란으로 이어졌다"며 "위대한 국민은 내란을 막아냈지만, 그것으로 끝난 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "국회 의석의 3분의 1을 차지하는 극우내란 본당 국민의힘의 존치 문제부터 해결해야 한다"면서 "내란 비호, 공무집행방해, 내란 미화, 극단적 선동 등 행태는 헌법 제8조 제4항에 따른 위헌정당 기준을 충족한다"고 주장했다.

특히 국민의힘과 관련해 최근 일련의 논란을 문제 삼았다. 서 원내대표는 "'윤석열 어게인'도 모자라 '전두환 어게인'이 국민의힘을 점령하고 있다"며 "국민의힘은 당대표급 평당원인 극우유튜버, '좌한길-우성국'을 앞세운 극우내란 선동의 싱크탱크로 진화하고 있다"고 비판했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 국회에서 열린 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

한편 합당과 관련해 더불어민주당 일각에서 '밀약설' 등이 제기되는 것에 대해서 강하게 우려했다. 서 원내대표는 "민주당 대표의 전격적인 합당 제안은 민주개혁 진영의 공동 목표를 이루기 위한 정치 연합 방편 중 하나일 것"이라며 "혁신당은 우리의 목표를 향한 진심 위에서 선거연합, 정책연대, 통합 등 모든 문을 활짝 열어뒀다"고 설명했다. 다만 그는 "국민과 당원의 눈높이에서 원칙과 질서를 따르는 혁신당의 당내 숙의와 민주당에 대한 신뢰가 무색하게, 민주당 일각에서는 비생산적 권력투쟁, 우당에 대한 모욕과 비난, 근거 없는 음모론과 존재하지 않는 밀약설이 난무하고 있다"며 "매우 유감"이라고 밝혔다. 이어 "혁신당은 어떠한 정치적 소란에도 흔들리지 않겠다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>