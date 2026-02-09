"말(馬) 대신 맨몸으로"…근대5종 국대, 해남서 '비지땀

전국 최초 장애물 경기장 등 최적 인프라

대한민국 근대5종 국가대표팀이 전남 해남을 찾아 동계 전지훈련에 구슬땀을 흘리고 있다.

9일 해남군에 따르면 근대5종 국가대표 선수 14명과 지도자 7명 등 총 21명은 지난 2~13일 해남 우슬체육공원 일원에서 훈련을 진행한다.

이번 국가대표팀 유치는 해남군이 선제적으로 구축한 특화 시설이 결정적인 역할을 했다. 근대5종은 2024년 파리올림픽을 끝으로 승마 종목이 장애물 경기로 대체되면서 종목의 판도가 바뀌었다. 이에 해남군은 변화 흐름을 읽고 지난해 전국 최초로 장애물 경기장을 신축해 운영하고 있다.

훈련 장소인 우슬체육공원은 근대5종 훈련의 최적지로 꼽힌다. 레이저런, 펜싱, 수영, 웨이트트레이닝, 장애물 등 전 종목을 한곳에서 소화할 수 있는 기반 시설을 완비했기 때문이다. 특히 국제대회 규격에 맞는 조오련 수영장과 펜싱 전용 시설을 갖췄으며, 우슬경기장과 실내 체육관이 연결돼 있어 비가 와도 복합경기(육상+레이저건) 훈련을 차질 없이 진행할 수 있다.

훈련 기간 중인 9~13일은 훈련의 완성도를 높이기 위한 특별 프로그램도 가동된다. 홍콩의 장애물 훈련 전문 지도자가 합류해 선수들에게 전문적인 기술 지도를 실시하며 실전 감각을 끌어올릴 예정이다.

해남군은 이번 국가대표 훈련을 시작으로 '스포츠 마케팅'에 더욱 박차를 가할 계획이다. 군은 2025~2026 동계 시즌 동안 12개 종목, 연인원 4만1,000여 명의 전지훈련 선수단을 유치하겠다는 목표를 세웠다. 이는 지난해보다 1만 명 이상 늘어난 수치다. 삼산면에 조성된 해남스포츠파크와 해남읍 구교체육관이 완공되면서 수용 가능한 훈련 규모가 대폭 확대된 덕분이다.

군 관계자는 "국가대표 선수들이 최상의 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 시설 관리와 행정 지원에 만전을 기하겠다"며 "앞으로도 공격적인 전지훈련 유치를 통해 지역 체육 발전은 물론 지역 경제 활성화까지 견인하겠다"고 말했다.





