광주경총 "유통법 개정시 전통시장 경쟁력 강화 고려해야"

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.09 19:08

광주경총 "유통법 개정시 전통시장 경쟁력 강화 고려해야"
광주경영자총협회는 "이번 국회 유통법(유통산업발전법)을 손볼 때 전통시장 활성화를 위해서는 '대형마트 규제 강화'에만 머무르지 않고 전통시장 자체의 경쟁력·접근성·디지털 전환을 동시에 올리는 방향이 필요하다"고 9일 밝혔다.


광주경총은 "규제 체계 재설계에 있어서는 오프라인만 규제하는 현행 구조를 손봐 온·오프라인 간 규제 형평성을 맞추되 전통시장·골목상권에 대한 직접 지원을 강화하는 쪽으로 전환이 검토돼야 한다"며 "대형마트 의무휴업·영업시간 제한은 전통시장 매출 증가에 실제 기여하는 방식으로 유연화해야 한다"고 제언했다.

이어 "전통시장 인프라·환경 개선은 주차장 확충, 노후 시설 정비, 화재·안전시설 설치·보강 등 물리적 환경 정비는 여전히 기본 전제며 가족 단위 방문이 가능한 문화·체험·휴게공간, 수유실 등 편의시설과 상시 문화행사를 지원해 '장 보는 곳과 함께 여가 공간'으로 전환할 필요성도 있다"며 "디지털 전환·판로 다변화 측면은 전통시장 통합 배송·택배 시스템 구축으로 온라인 주문 시 당일 배송이 가능하도록 지원해야 한다"고 설명했다.


대형유통과의 상생 모델 방안에 대해서는 "먼저 대형마트와 전통시장을 연계한 공동 프로모션(지역 특산물 기획전, 쿠폰 교차사용 등)과 고정적인 납품·공동구매 구조를 제도화하고 출점 제한은 기계적 기준에서 벗어나 지역협의기구를 통한 영향평가와 상생조건(상생기금, 공동마케팅, 상인 교육지원)를 전제로 한 탄력 운영으로 개편하는 방안도 필요하다"고 말했다.


양진석 광주경총 회장은 "유통법 개정으로 전통시장 피해를 최소화하는 상생 방안은 대형마트 규제 완화와 전통시장·소상공인 상생 패키지를 동시에 설계하는 것이 핵심이다"며 "제도 설계 원칙, 상생협의체 및 영향평가 의무화, 전통시장·소상공인 연계형 새벽 배송, 공동 마케팅·상생스토어 모델 확산, 상생기금·보호장치 강화 등이다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

