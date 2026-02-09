본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

서울 학교 운동장, 설 연휴기간 중 무료 개방

오주연기자

입력2026.02.09 14:46

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울시교육청이 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 주차 편의를 제공하기 위해 학교 주차장과 운동장을 무료 개방한다고 9일 밝혔다.


이번 설 연휴기간 주차공간을 개방하는 학교는 서울 관내 공·사립 각급학교 총 210교다.

서울시교육청

서울시교육청

AD
원본보기 아이콘

학교 주차시설 이용을 원하는 지역주민과 역귀성객은 교육청 홈페이지 내 알림판을 통해 주차시설 개방 대상 학교 명단과 학교별 개방 시간 등을 확인할 수 있다.


시교육청은 학교 주차시설 이용이 편리하도록 행정안전부 공유누리 서비스에서 주차시설 개방 정보를 제공하고 있다.


또한 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에서도 정보를 제공할 예정이다.

시교육청 측은 "이번 설 연휴기간 학교시설 개방으로 주차시설이 부족한 주택가에 거주하는 서울시민의 주차난을 해소하고, 부모·형제 및 친지 등을 방문하는 역귀성객의 주차 편의에 도움을 줄 것으로 기대한다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

남학생이 연필로 여중생 공격해 전치 4주…가정법원 송치

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기