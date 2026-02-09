서울 학교 운동장, 설 연휴기간 중 무료 개방

서울시교육청이 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 주차 편의를 제공하기 위해 학교 주차장과 운동장을 무료 개방한다고 9일 밝혔다.

이번 설 연휴기간 주차공간을 개방하는 학교는 서울 관내 공·사립 각급학교 총 210교다.

학교 주차시설 이용을 원하는 지역주민과 역귀성객은 교육청 홈페이지 내 알림판을 통해 주차시설 개방 대상 학교 명단과 학교별 개방 시간 등을 확인할 수 있다.

시교육청은 학교 주차시설 이용이 편리하도록 행정안전부 공유누리 서비스에서 주차시설 개방 정보를 제공하고 있다.

또한 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에서도 정보를 제공할 예정이다.

시교육청 측은 "이번 설 연휴기간 학교시설 개방으로 주차시설이 부족한 주택가에 거주하는 서울시민의 주차난을 해소하고, 부모·형제 및 친지 등을 방문하는 역귀성객의 주차 편의에 도움을 줄 것으로 기대한다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>