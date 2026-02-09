본문 바로가기
"선수 보조금 꿀꺽"…조선대 농구부 지도자 2명 입건

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.09 14:49

업무상 횡령 등 혐의
출전 명단 부풀리기

광주경찰청 전경.

학생 선수들을 위해 써야 할 보조금과 운영비 등 수천만 원을 빼돌린 의혹을 받는 대학 농구부 지도자들이 경찰 수사를 받고 있다.


9일 광주경찰청 형사기동대는 업무상 횡령 및 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 조선대학교 농구부 지도자 A씨 등 2명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨 등은 지난 2021년부터 2024년까지 4년 동안 학생 선수 지원 목적으로 지급된 각종 보조금과 지원금 등 수천만 원 상당의 공금을 가로챈 혐의를 받고 있다.


경찰 조사 결과 이들은 대회에 출전하는 선수 명단을 실제보다 부풀려 작성한 뒤 차액을 챙기거나, 학부모들로부터 걷은 운영회비 일부를 개인적인 용도로 사용한 것으로 드러났다.


앞서 경찰은 지난해 말 이들을 기소 의견으로 검찰에 송치했으나, 검찰은 일부 범죄 사실에 대한 혐의를 구체적으로 확정할 필요가 있다며 보완 수사를 요청한 것으로 알려졌다.

경찰은 현재 관련 자료와 증거를 추가로 확보하는 등 보완 수사를 진행 중이며, 조사를 마무리하는 대로 조만간 사건을 다시 검찰에 넘길 방침이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
