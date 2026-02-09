본문 바로가기
오산도시공사, 설 연휴 공영주차장 무료 개방

정두환기자

입력2026.02.09 14:45

경기도 오산시 오산도시공사는 설 명절을 맞아 시민과 귀성객의 주차 편의를 위해 설 연휴 기간 공영주차장을 전면 무료로 개방한다고 9일 밝혔다.

무료 개방 기간은 16일 0시부터 18일 23시 59분까지다. 개방 대상 주차장은 공사가 운영 중인 부설주차장 5곳, 노외주차장 17곳, 노상주차장 1곳 등 총 23곳이다.


공사는 무료 개방 기간 이용객 불편을 최소화하고 안전사고를 예방하기 위해 사전 시설 점검을 실시하고, 통합관제센터를 24시간 운영할 계획이다. 전통시장인 오색시장 제1·2주차장에는 주차 유도 인력을 배치하는 등 특별 안전 대책도 마련한다.

배명곤 오산도시공사 사장은 "앞으로도 시민 생활에 실질적인 도움이 되는 편리한 주차 서비스 제공과 지역 상권 활성화를 위해 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
