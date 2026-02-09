현대차그룹, 중국 외 전기차 시장서 BYD에 역전당해…4위로 하락

북미 시장에선 3위 유지

현대차그룹이 중국 외 글로벌 전기차 시장에서 BYD에 판매량을 역전당했다.

9일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 BYD는 지난해 중국을 제외한 글로벌 시장에서 전년 대비 141.8% 증가한 62만7000대를 판매하며 제조사별 판매량 3위에 이름을 올렸다.

현대차그룹은 같은 기간 11.8% 증가한 60만9000대 판매에 그치며 4위를 기록했다.

1위는 폭스바겐 그룹으로 전년 동기 대비 60% 증가한 126만6000대를 판매했다. 2위는 테슬라로 전년 대비 10.7% 감소한 101만대의 전기차를 인도하며 폭스바겐에 1위 자리를 내줬다.

현대차그룹이 중국을 제외한 시장에서 BYD보다 적은 연간 전기차 판매량을 기록한 건 이번이 처음이다.

아이오닉5와 EV3가 실적을 견인했지만, EV6·코나 일렉트릭 등 주력 모델 판매 둔화로 과거와 같은 성장 탄력을 이어가지 못했다고 SNE리서치는 분석했다.

한편, 현대차그룹은 북미 시장에서 지난해 16만6000대를 인도하며 테슬라와 GM에 이어 판매량 3위를 유지했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



