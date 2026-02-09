청송, 청년의 시간을 설계하다

창업부터 주거·결혼까지

생애 전주기 묶은 정착 전략 가동

청년의 유출을 막는 일은 곧 지역의 존립을 지키는 문제다. 청송군이 창업과 취업, 주거, 자산 형성, 결혼에 이르기까지 삶의 전 과정을 촘촘히 엮은 지원책을 본격적으로 가동하며 정착 여건 마련에 승부를 걸었다. 물가 상승과 금융 부담이 길어지는 상황에서 '살 수 있는 조건'을 행정이 직접 설계하겠다는 의지로 읽힌다.

기회의 사다리 넓히는 창업·취업 패키지도 전 단계에 선 청년들을 위한 지원은 실질성에 초점을 맞췄다. 일정 연령대의 예비 창업자를 선발해 최대 1200만원의 창업활동비를 지원하고, 전용 공간과 전문 교육을 함께 제공한다. 단순 자금 보조를 넘어 사업화 성공 가능성을 높이는 인프라를 묶어 제공하는 구조다.

취업 준비 부담을 덜기 위한 신규 사업도 마련됐다. 미취업 청년에게 어학 시험과 국가기술자격 등 각종 시험 응시료를 1인당 최대 20만원까지 지원한다. 관심사를 공유하는 청년들이 정기적으로 모여 활동하도록 돕는 프로그램을 통해 관계망 형성과 지역 참여도 동시에 이끈다.

기업을 향한 인센티브 역시 강화된다. 지역 인재를 정규직으로 채용한 사업장에는 12개월 동안 월 최대 100만원의 인건비를 보태 민간의 고용 결정을 끌어낸다. 청년 유입과 지역 산업의 활력이라는 두 과제를 한 번에 풀겠다는 계산이다.

월세 부담 덜고 미래 자산 더한다 주거 안정 정책은 체감도가 높은 분야다. 청년 가구와 신혼부부를 대상으로 월 최대 20만~30만원을 지원해 고정비를 낮춘다. 전세보증금 반환보증 가입 비용을 환급하는 사업을 통해 예기치 못한 사고 위험을 줄이는 안전장치도 마련했다.

목돈 마련을 돕는 프로그램은 '매칭' 방식으로 설계됐다. 중소기업에 재직 중인 미혼 청년이 2년간 일정 금액을 모으면 군이 동일 금액을 더해주고, 만기 시 혼인 상태라면 추가 축하금도 지급한다. 근로 의욕을 높이면서 결혼과 정착을 자연스럽게 연결하는 구조다.

출발의 순간까지 책임지는 결혼 지원 신혼부부를 겨냥한 금융 부담 완화 정책도 눈에 띈다. 소득 요건을 충족할 경우 임차보증금 대출 이자를 일정 비율까지 보전한다. 소규모 예식을 택한 부부에게 예식 비용을 지원하는 사업과 젊은 부부의 가전·가구 구입비를 돕는 항목도 포함돼 초기 정착 단계의 부담을 덜어준다.

군 관계자는 청년이 지역에서 미래를 설계할 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다는 방침을 밝혔다. 신청 절차와 세부 요건은 공식 누리집을 통해 안내된다.

정책의 성패는 결국 머무르므로 증명된다. 일자리, 집, 결혼이라는 현실의 벽을 얼마나 낮출 수 있느냐가 지역 경쟁력을 좌우한다. 이번 종합 대책이 청년의 발길을 붙잡는 전환점이 될지 주목된다.





