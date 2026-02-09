가트너 "세계 IT 지출 9000조원…10.8% 증가"

인공지능(AI) 시장의 빠른 확산 분위기 속에 올해 전 세계 IT 지출이 10% 이상 증가할 것이라는 전망이 나왔다.

9일 글로벌 시장조사기관 가트너는 2026년 전 세계 IT 지출이 6조1500억달러(약 8961조원)로 전년 대비 10.8% 증가할 것으로 전망했다. 부문별로는 데이터센터 시스템(31.7%), 소프트웨어(14.7%), IT 서비스(8.7%), 디바이스(6.1%), 커뮤니케이션 서비스(4.7%) 순으로 지출이 증가할 것으로 내다봤다.

이 같은 전망은 AI 인프라의 빠른 성장에 기반한다. 존 데이비드 러브록 가트너 수석 부사장 겸 애널리스트는 "AI 거품에 대한 우려에도 AI 관련 하드웨어 및 소프트웨어 전반의 지출이 증가하고 있다"고 말했다. 이어 "하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체들의 수요가 AI 워크로드에 최적화된 서버 투자를 지속해서 견인하고 있다"고 설명했다.

가트너는 특히 데이터센터 시스템 부문 지출이 올해 6500억 달러를 넘어설 것으로 봤다. 데이터센터 항목 내 서버 지출이 전년 대비 36.9% 증가한 영향이 크다.

최근 기업용 소프트웨어 기업들이 주가 폭락과 수익성 악화라는 '사스포칼립스'에 직면하고 있음에도 소프트웨어 지출은 1조4000억 달러를 웃돌 것이라고 예측했다. 러브록 애널리스트는 "2026년 생성형 AI 모델 관련 지출은 변함없이 80.8% 성장할 것으로 예상한다"며 "생성형 AI 모델이 소프트웨어 시장에서 차지하는 비중은 1.8%포인트 상승할 것"이라고 설명했다.

한편 디바이스 관련 지출은 메모리 가격 상승 여파로 디바이스 교체 수요가 위축돼 올해 6.1% 둔화할 것으로 내다봤다.





