명절보다 먼저 도착한 마음…영주, 복지시설에 온기 놓다

5일간 30곳 1103명 찾아 생필품 전달

권한대행 현장 위로·애로 청취

설 명절을 앞두고 영주시가 지역의 복지 현장을 찾아 온기를 전했다. 시는 2월 9일부터 13일까지 닷새 동안 노인·장애인 생활시설을 방문해 위문품을 전달하는 사회복지시설 위문 활동을 이어간다.

이번 방문은 연휴 기간 커질 수 있는 정서적 고립을 덜고, 시설 입소자들이 보다 안정적인 환경 속에서 명절을 보낼 수 있도록 지원하자는 취지에서 마련됐다. 대상은 관련 시설 30개소, 입소 인원은 1103명이다.

위문품은 쌀과 화장지 등 생활 현장에서 바로 활용할 수 있는 물품 위주로 준비됐다. 형식적 위문에 그치지 않고 운영 부담을 덜어주는 실질적 지원에 초점을 맞췄다는 점에서 의미를 더한다.

첫날 일정에는 엄태현 시장 권한대행이 영주실버 마을 등 7개 시설을 직접 찾았다. 입소 어르신과 장애인들의 손을 맞잡고 안부를 묻는 한편, 종사자들로부터 현장의 어려움을 들으며 필요한 지원 방향을 살폈다.

시설 관계자는 "명절 때마다 이어지는 방문이 생활자들에게 큰 위안이 된다"며 "가족의 품처럼 편안한 분위기에서 지내실 수 있도록 더욱 정성을 다하겠다"고 말했다.

엄 권한대행은 "명절에도 쉼 없이 현장을 지키는 종사자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "지역사회가 함께 마음을 보탠다면 시설에서 생활하는 분들도 충분히 따뜻한 연휴를 보낼 수 있다"고 강조했다.

행정의 위문은 짧은 일정이지만, 그 안에 담긴 메시지는 오래 남는다. 공동체가 서로의 곁을 지키는 방식이 곧 지역 복지의 깊이를 보여주고 있다.





