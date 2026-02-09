본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

명절보다 먼저 도착한 마음…영주, 복지시설에 온기 놓다

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.09 16:17

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5일간 30곳 1103명 찾아 생필품 전달
권한대행 현장 위로·애로 청취

설 명절을 앞두고 영주시가 지역의 복지 현장을 찾아 온기를 전했다. 시는 2월 9일부터 13일까지 닷새 동안 노인·장애인 생활시설을 방문해 위문품을 전달하는 사회복지시설 위문 활동을 이어간다.

명절보다 먼저 도착한 마음…영주, 복지시설에 온기 놓다
AD
원본보기 아이콘

이번 방문은 연휴 기간 커질 수 있는 정서적 고립을 덜고, 시설 입소자들이 보다 안정적인 환경 속에서 명절을 보낼 수 있도록 지원하자는 취지에서 마련됐다. 대상은 관련 시설 30개소, 입소 인원은 1103명이다.


위문품은 쌀과 화장지 등 생활 현장에서 바로 활용할 수 있는 물품 위주로 준비됐다. 형식적 위문에 그치지 않고 운영 부담을 덜어주는 실질적 지원에 초점을 맞췄다는 점에서 의미를 더한다.

첫날 일정에는 엄태현 시장 권한대행이 영주실버 마을 등 7개 시설을 직접 찾았다. 입소 어르신과 장애인들의 손을 맞잡고 안부를 묻는 한편, 종사자들로부터 현장의 어려움을 들으며 필요한 지원 방향을 살폈다.


시설 관계자는 "명절 때마다 이어지는 방문이 생활자들에게 큰 위안이 된다"며 "가족의 품처럼 편안한 분위기에서 지내실 수 있도록 더욱 정성을 다하겠다"고 말했다.


엄 권한대행은 "명절에도 쉼 없이 현장을 지키는 종사자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "지역사회가 함께 마음을 보탠다면 시설에서 생활하는 분들도 충분히 따뜻한 연휴를 보낼 수 있다"고 강조했다.

행정의 위문은 짧은 일정이지만, 그 안에 담긴 메시지는 오래 남는다. 공동체가 서로의 곁을 지키는 방식이 곧 지역 복지의 깊이를 보여주고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기