KAI, 사우디 WDS 참가…"주력 사업 수출 본격화"

KF-21 첫 해외 수출 마케팅 활동 집중

초소형 SAR 위성과 무인기 함께 전시

한국항공우주산업(KAI)는 사우디아라비아 리야드에서 개최되는 방산전시회(World Defense Show)에 참가했다고 밝혔다.

WDS는 중동 지역 최대 규모 방산 전시회로 성장을 목표로 하며 사우디아라비아 왕실에서 공식 후원하는 행사다. 올해 3회째를 맞았다.

KAI는 이번 전시를 통해 올해 우리 공군에 전력화 예정인 KF-21의 첫 해외 수출 마케팅 활동에 집중하는 한편, FA-50, 소형무장헬기(LAH) 등 주력기종 전시와 초소형 합성개구레이더(SAR) 위성과 무인기까지 함께 선보인다.

KAI의 KT-1, T-50 항공기들은 다목적 항공기의 높은 운용성과 가동률을 가점으로 이미 이라크, 튀르키예, 세네갈 등 지역 국가에서 운영되고 있으며 한국형 기동헬기(KUH) 또한 이라크에 첫 해외 수출되는 등 KAI 항공기들에 대한 중동 지역의 신뢰도와 관심은 지속적으로 확대되고 있다.

사우디아라비아는 해외 기업들의 현지 생산 및 기술협력을 유도하는 등 '비전 2030' 정책을 시행하고 있으며 KAI는 이에 부합하는 장기적이고 전략적인 파트너로서 다양한 협업 논의를 추진할 예정이다.

차재병 KAI 대표이사는 "사우디아라비아는 전투기 도입뿐만 아니라 위성, 무인기 등 미래 산업에 대해서도 관심이 매우 높은 국가"라며 "WDS 참가를 계기로 주력 사업 수출을 본격화하는 한편 중동지역을 대표하는 전략적 협력 파트너로 관계가 발전할 수 있게 최선을 다할 것"이라고 말했다.





