강원 의료기기, 두바이서 ‘K-메디컬’ 영토 확장…23개사 참가

강원도, '두바이 월드헬스 엑스포' 강원공동관 운영

두바이서 의료기기 중동 시장 정조준…전방위 협력

강원특별자치도가 'K-의료기기'의 저력을 앞세워 중동 의료시장의 심장부인 두바이를 정조준했다. 지난해 중동 수출 1억 달러 돌파라는 기념비적인 성과를 거둔 데 이어 올해는 현지 병원 및 대학과의 긴밀한 협력을 통해 단순 수출을 넘어선 '글로벌 의료 비즈니스 거점 구축'에 나선다는 전략이다.

강원특별자치도(도지사 김진태)는 김광래 경제부지사를 단장으로 춘천시, 원주시, 원주의료기기산업진흥원이 참여하는 수출대표단을 구성, 지난 8일부터 13일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이를 방문 중이다.

이번 방문의 핵심은 중동 최대 규모의 의료기기 전시회인 '두바이 월드헬스 엑스포 2026(WHX Dubai 2026)' 참가다. 올해로 51회를 맞으며 기존 '아랍헬스(Arab Health)'에서 명칭을 변경해 새롭게 출범한 이번 전시회에 강원도는 역대 최대 규모인 23개사가 참여하는 '강원공동관'을 운영하며 현지 바이어들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

강원 의료기기의 중동 진출 성과는 수치로 입증되고 있다. 2025년 대중동 수출액은 1억1140만 달러를 기록하며 전년 대비 무려 210%나 증가했다. 특히 의료용 전자기기 분야는 전년 대비 801%라는 폭발적인 성장세를 보이며 UAE를 도의 핵심 전략 시장으로 밀어 올렸다.

이번 대표단은 이러한 상승세를 이어가기 위해 단순 제품 홍보를 넘어 현지 의료 시스템에 직접 녹아드는 '단계별 진출 모델'을 추진한다.

전시 기간 동안 강원공동관 운영과 기업 IR 피칭, 해외 바이어 상담을 진행하고, 현지 의료기관과 협력을 통해 시범 공급에서 정식 계약으로 이어지는 단계별 진출 모델을 추진할 계획이다.

이를 위해 수출대표단은 10일 두바이보건청(DHA) 산하 최대 공립병원이자 중동 의료시장 진출의 핵심 거점으로 평가되는 Dubai Hospital을 방문해 강원 의료기기의 현지 공급, 유지보수 및 AS 체계 구축, 공동 연구와 의료 교류 협력 방안을 논의한다.

또한 세계한인무역협회(OKTA) 두바이지회와 업무협약(MOU)을 체결해 현지 유통망 확보와 투자 유치 협력 기반을 강화할 계획이다.

2월 11일에는 UAE HCT(Higher Colleges of Technology) 대학을 방문해 공동 연구개발(R&D) 프로젝트 발굴, 의료기기 제품 사업화 협력, 연세대학교 미래산학협력단과 연계한 HCT-연세대-도내 기업 간 3자 협력 모델 구축 방안을 함께 논의한다.

아울러 두바이 상공회의소와 면담을 통해 의료기기 클러스터 투자 유치와 수출입 확대는 물론, 청정에너지, 스마트시티, 디지털 인프라 등 경제 전반으로 협력 분야를 확대하는 방안도 모색할 예정이다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "이번 UAE 방문은 지난해 성과를 기반으로 한 단계 더 발전시키는 중요한 전환점"이라며 "도-춘천시-원주시-의료기기산업진흥원이 원팀으로 움직이며 도내 기업들의 성공적인 중동 진출을 위해 전방위로 지원하는 등 중동을 넘어 아프리카, 유럽으로 뻗어나가도록 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



