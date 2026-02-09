인천항 스마트 공동물류센터 개장…운영비 절감 기대

해양수산부와 인천항만공사(IPA)는 10일 인천항 스마트 공동물류센터를 개장하고 본격적인 운영을 시작한다고 9일 밝혔다.

센터는 사업비 382억원을 들여 인천 송도국제도시 아암물류 2단지(인천 남항 항만배후단지)에 지상 3층, 건물 면적 1만9085㎡ 규모로 건립됐다.

인천항 스마트 공동물류센터. 인천항만공사 제공

스마트 로봇, 사물인터넷(IoT) 센서 등을 활용한 화물의 입출고 기능과 보관 자동화 기능 등을 갖췄다. 또 인공지능(AI)을 이용한 실시간 재고 관리와 고객 수요 사전 예측 등도 가능해 운영비용이 20% 이상 절감될 것으로 기대된다.

IPA는 인천항 스마트 공동물류센터처럼 정부와 공공기관이 물류센터를 직접 건립해 공급할 경우 높은 초기비용과 투자자금 조달에 대한 중소 물류기업의 부담이 크게 줄어들 것으로 전망했다. 또 물량의 50% 이상은 중소기업 화물을 처리하도록 해 중소형 수출입 화주의 물류비용 부담을 줄이는 효과도 기대했다.

이경규 IPA 사장은 "스마트 기술이 물류 산업의 새로운 기준을 변화시키는 시점에 공동물류센터가 중소형 기업의 경쟁력을 높이는 기회가 되길 바란다"며 "항만배후단지를 비롯한 인천항 전반에 스마트 기술을 접목하겠다"고 말했다.

물류센터 내 설치된 자동이송장비(AMR)를 이용해 화물을 운반하고 있다. 인천항만공사 제공





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



