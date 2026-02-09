토스, 앱인토스 제휴 미니앱 1000개 돌파

출시 7개월만…매일 4.8개꼴 신규론칭

토스 "개발자 창업 등용문 안착"

토스는 자사 미니앱 플랫폼 '앱인토스' 제휴 미니앱이 1000개를 넘었다고 9일 밝혔다.

이는 지난해 7월 미니앱 출시 이후 7개월 만으로 누적 이용자는 5100만명을 넘었다.

특히 게임 분야는 별도 앱 설치 없이 즉시 실행할 수 있어 인기를 끌고 있다.

대표 사례는 게임 '돌돌디'를 개발한 '마나바바'다. 경영난으로 사무실 철수까지 고려하던 이 회사는 앱인토스와 제휴 후 월 매출 2억1000만원을 돌파하며 재도약 발판을 마련했다.

비게임 분야는 전체 60% 이상을 차지하고 있으며 일상, 건강, 인공지능(AI) 등 다양한 분야로 영역을 넓히고 있다.

토스앱 내에서 첫 미니앱을 선보인 이후 10개월간 앱인토스와 제휴한 파트너사 중 95%가 현재까지 서비스를 운영하고 있다.

토스는 앱 개발과 창업 과정에서 가장 큰 장벽인 초기 사용자 확보 문제를 해결하고 안정적인 운영 기반을 제공한 결과라고 설명했다.

토스 관계자는 "최근 큰 화제를 모은 '두쫀쿠 맵'의 경우 제휴 논의부터 미니앱 개발 및 출시까지 하루 만에 이뤄졌다"며 "누구나 아이디어만 있다면 빠르고 가볍게 앱을 선보일 수 있는 생태계를 만들어 창업 문턱을 낮추겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>