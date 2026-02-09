부산도시공사, 영구임대아파트 복지관 주거복지 우수사례 선정

‘함께날개’ 등 3개 사업 뽑아 향후 확대 추진

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 관리 중인 영구임대아파트 내 9개 복지관을 대상으로 '주거복지사업 우수사례 경진대회'를 개최하고, 우수사업 3건을 선정해 향후 확대 추진할 계획이라고 9일 전했다.

이번 경진대회는 부산도시공사가 복지관과 연계해 추진 중인 주거복지사업의 성과를 공유하고, 사업 추진 과정에서 축적된 경험과 노하우를 확산하기 위해 마련됐다. 경진대회에는 중장년 독거 남성 자립지원 프로그램, 장애인 역량 강화 프로그램, 주민 공동체 활성화 프로그램 등 각 복지관이 추진해 온 다양한 주거복지 우수사례가 제출됐다.

심사 결과, 최우수 사업에는 사상구 학장종합사회복지관이 추진한 여성 지적(경계선 지능) 장애인 지원사업 '함께날개' 프로그램이 선정됐다. 해당 사업은 여성 지적 장애인의 사회관계망 형성과 상호 소통 기회를 확대하기 위한 프로그램 구성과 운영 노력이 돋보였다는 평가를 받았다.

우수사업에는 영도구 절영종합사회복지관의 BMC행복나눔 '건강백세 청춘교실' 프로그램이 이름을 올렸다. 지역주민을 대상으로 한 활동 욕구 조사 결과를 바탕으로 수면·식습관·운동 습관 개선을 지원해 주민들의 우울감 완화와 사회적 고립감 해소에 기여한 점이 긍정적으로 평가됐다.

장려상에는 영도구 와치종합사회복지관의 'BMC 주민공동체 사업 다(茶)같이 차차차' 프로그램이 선정됐다. 다양한 세대와 계층이 함께 참여하는 세대 통합형 프로그램으로, 상호 돌봄과 정서적 유대감 형성을 통해 사회적 관계망을 구축한 점이 특징이다.

이번 행사는 주거복지사업의 성과를 공유하는 동시에, 복지관과 부산도시공사 간 협력 네트워크를 기반으로 향후 사업 발전 방향을 모색하는 계기가 됐다.

신창호 부산도시공사 사장은 "부산도시공사와 복지관 간 지속적인 교류와 협력을 통해 더욱 촘촘하고 실효성 있는 주거복지사업을 추진해 나가겠다"며 "이를 통해 영구임대아파트 주민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



