동아쏘시오홀딩스, 작년 영업이익 978억…19.1% ↑

동아쏘시오홀딩스가 주요 사업회사들의 고른 성장 기조에 힘입어 지난해 견조한 실적을 기록했다.

9일 동아쏘시오홀딩스에 따르면, 지난해 연결 기준 매출액은 전년(1조 3332억원) 대비 7.2% 증가한 1조 4298억원을 달성했다. 특히 영업이익은 전년(821억원) 대비 19.1% 대폭 증가한 978억원을 기록하며 수익성 면에서 큰 폭의 개선을 이뤄냈다.

서울 동대문구 동아쏘시오홀딩스 사옥 전경.

이번 실적 성장은 헬스케어, 바이오의약품 CMO(위탁생산), 물류 등 전 사업 부문의 고른 활약이 바탕이 됐다. 우선 동아제약은 일반의약품(OTC) 부문의 가파른 성장이 돋보였다. 매출은 전년 대비 7.0% 증가한 7263억원, 영업이익은 2.0% 증가한 869억원을 기록했다. 특히 일반의약품 사업부문 매출이 전년 대비 26.4% 급증한 2239억원을 기록하며 성장을 주도했으며, 주력 제품인 박카스 역시 2.1% 성장한 2700억원의 매출을 올렸다.

바이오의약품 CMO 사업회사인 에스티젠바이오는 가장 가파른 성장세를 보였다. 매출액은 1037억원으로 전년 대비 76.2% 늘었으며, 영업이익은 71억원으로 전년 대비 323.4% 폭증했다. 스텔라라 바이오시밀러의 글로벌 상업화와 신규 수주 물량 확보가 실적 견인의 핵심 요인이었다. 물류 사업을 담당하는 용마로지스 또한 신규 화주 유치와 물류 영역 확대를 통해 매출 4238억원(+5.8%), 영업이익 210억원(+10.6%)을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

한편, 2025년 4분기 실적의 경우 매출은 전년 동기 대비 7.2% 증가한 3719억원을 기록하며 외형 성장을 지속했다. 다만 영업이익은 160억원으로 전년 동기 대비 26.4% 감소했다. 이는 동아제약의 전년도 일회성 환급금 반영에 따른 기저효과와 에스티젠바이오의 일회성 비용 발생에 따른 영업적자 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 "핵심 사업회사들의 본업 경쟁력 강화와 바이오 CMO 사업의 본궤도 진입이 전체적인 실적 상승을 이끌었다"며 "향후에도 지속적인 신규 수주 확대와 사업 다각화를 통해 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



