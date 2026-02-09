강원도, ‘수도권 쓰레기’ 무분별 반입에 빗장…상시 점검 체계 가동

강원도 “남의 집 쓰레기 절대 안 돼”

강원도, 수도권 생활폐기물 반입 차단 총력전

‘발생지 처리 원칙’ 확립…상시 점검 체계 가동

강원특별자치도(도지사 김진태)는 수도권매립지 직매립 금지 시행 이후 수도권 생활폐기물의 무분별한 도내 반입을 차단하고 도민의 건강과 생활환경을 보호하기 위해 수도권 반입 폐기물에 대한 사전 관리와 상시 점검 체계를 본격 가동하고 있다고 9일 밝혔다.

현재 춘천과 원주의 폐기물 재활용업체 3곳을 통해 서울 5개 자치구와 김포시 일부 생활폐기물이 반입되고 있으며, 연간 계약 물량은 2만8000t 규모다. 이는 서울 5개 자치구와 김포시의 연간 생활폐기물 발생량(147만8000t)의 약 1.9% 수준이다.

올해 1월 26일 기준 실제 반입량은 총 1800t이며, 반입 폐기물은 폐합성수지류 등 가연성 폐기물이다. 해당 폐기물은 파쇄·분쇄 공정을 거쳐 시멘트사 보조연료 등으로 재활용되며 처리 과정에서 발생하는 잔재물은 타 시도 민간 소각시설에 위탁 처리되고 있다.

도는 수도권 생활폐기물 반입으로 인한 환경오염과 주민 불안을 예방하고, 부적정 반입 및 처리 행위를 사전에 차단하기 위해 지난 1월 19일 도와 시군이 참여한 특별 합동점검을 실시했다.

점검 결과, 해당 업체들은 허가된 영업 대상 폐기물 범위 내에서 반입과 처리를 수행하고 있으며 '폐기물관리법'에 따른 주요 기준을 준수하고 있는 것으로 확인됐다.

현재 반입 물량은 제한적이고 관리 가능한 수준이나, 허가 범위를 초과한 반입이나 부적정 처리 행위가 확인될 경우 도 차원의 관리·감독을 더욱 강화하고 강력한 행정 조치를 취할 방침이다.

아울러 도는 생활폐기물 발생지 처리 원칙의 취지를 살려 환경 부담이 특정 지역에 집중되지 않도록 '폐기물관리법' 제5조의2*에 대한 법령 해석을 관계 부처에 요청했으며, 이를 토대로 제도적 미비점 보완과 관리 기준 정비를 추진할 계획이다.

또한 충북·충남 등 유사 여건을 가진 시도와 공동 대응을 통해 생활폐기물 발생지 처리 원칙의 실효성을 높이고, 민간 폐기물처리업체에 대한 반입협력금 부과 확대 등 제도 개선 사항을 정부에 적극 건의할 예정이다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "생활폐기물 관리의 최우선 기준은 환경 보전과 도민 건강 보호"라며 "광역 차원의 책임 있는 관리와 선제적 대응을 통해 도민 불안을 해소하고 폐기물 처리 질서를 확립해 나가겠다"고 밝혔다.





