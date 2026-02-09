본문 바로가기
한국해운협회, 제1회 해운 콘텐츠 시상식 개최…'온더더씨' 팀 대상

최영찬기자

입력2026.02.09 14:03

해기사 활동 조명한 콘텐츠로 조회수 157만회

한국해운협회는 9일 서울 여의도 해운빌딩에서 '제1회 해운 콘텐츠 시상식'을 개최했다고 밝혔다. 이번 시상식은 대한민국 수출입 물동량의 99.7%를 담당하는 해운 산업의 중요성을 알리고 콘텐츠를 통해 대중과의 소통을 확대하기 위해 마련됐다.


한국해운협회, 제1회 해운 콘텐츠 시상식 개최…'온더더씨' 팀 대상
대상은 해기사의 활동을 직관적으로 조명한 콘텐츠를 제작한 '온더더씨' 팀이 차지했다. 해당 팀은 인스타그램 위치 공유 기능을 활용해 전 세계 항로를 누비는 해기사들의 실제 위치를 시각적으로 구현했으며 마감일 기준 약 157만회의 조회수를 기록해 해운 산업의 가치를 대중적으로 확산시켰다는 평가를 받았다.

최우수상은 선장의 하루를 담은 브이로그를 제작해 조회수 98만8000회를 기록한 이동현 씨에게 돌아갔다. 특별상은 ▲해기사의 역할을 질문 형식으로 풀어낸 김준수 씨 ▲해운 산업과 선원의 중요성을 조명한 전준영 씨가 각각 받았다.


박정석 한국해운협회 회장은 "이번 시상식은 해운 산업의 현장과 가치를 국민에게 알리는 의미 있는 계기"며 "앞으로도 해운의 가치를 확산하고 해운인들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.


한편 한국해운협회는 올해도 바다와 해운, 선원 관련 콘텐츠를 대상으로 시상을 지속할 계획이다. 조회수가 높은 우수 콘텐츠 제작자를 격려함으로써 해운 산업에 대한 인식을 지속적으로 제고해 나갈 방침이다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
