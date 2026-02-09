고양국제박람회재단, 말레이시아 SICC와 MOU 체결…아시아 MICE 네트워크 확대

동북아시아-동남아시아 잇는

전략적 파트너 도시로 도약

(재)고양국제박람회재단(대표이사 정흥교)이 지난 5일 말레이시아 사바국제컨벤션센터(대표이사 로즈마와티 다툭 박사)와 동북아시아와 동아세안 성장지대(BIMP-EAGA) 지역 간 비즈니스 이벤트 산업의 혁신과 국제 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

(재)고양국제박람회재단(대표이사 정흥교)이 지난 5일 말레이시아 사바국제컨벤션센터(대표이사 로즈마와티 다툭 박사)와 동북아시아와 동아세안 성장지대(BIMP-EAGA) 지역 간 비즈니스 이벤트 산업의 혁신과 국제 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 고양국제박람회재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식은 지난 5일 말레이시아 사바국제컨벤션센터에서 열린 '제3회 국제 비즈니스 이벤트 포럼(3rd International Business Events Forum)' 과 연계해 진행됐다. 양 기관의 강점을 결합해 국제 MICE 산업의 새로운 성장 동력을 확보하고, 아시아·태평양 지역 내 비즈니스 이벤트 생태계 발전을 도모하는 것을 목표로 한다.

협약식에는 말레이시아 사바주 관광문화환경부 다툭 자프리 빈 아라핀 장관과 고양국제박람회재단 컨벤션뷰로 이상열 본부장을 포함, 주요 관계자들이 참석해 향후 구체적인 실행 방안을 논의했다. 이날 고양국제박람회재단 정흥교 대표이사를 대신해 컨벤션뷰로 이상열 본부장이 참석해 협약서에 서명했다.

업무협약을 통해 양 기관은 ▲양국의 MICE 생태계 전반에 대한 지역적·전략적 자문 제공 ▲국제 MICE 업계 내 브랜드 연계 강화 및 인지도 제고 ▲고양시 MICE 행사와 연계한 BIMP-EAGA 권역 내 국경을 초월하는 초지역적 비즈니스 모델 구축을 추진할 예정이다.

사바 주(주도 코타키나발루)는 BIMP-EAGA의 거점으로, 해양·자원·관광 산업을 기반으로 한 신흥 MICE 개최지로 주목받고 있다.

(재)고양국제박람회재단 정흥교 대표이사는 "사바국제컨벤션센터(SICC)와의 업무협약은 고양시가 아시아 MICE 산업 글로벌 리더로서의 입지를 더욱 공고히 하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "양 기관 협력을 통한 시너지로 동북아시아와 동남아시아를 잇는 혁신적인 비즈니스 이벤트 모델을 성공적으로 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

재단은 이번 협약을 계기로 동북아-동아세안 MICE 얼라이언스를 구축하고 고양시의 도시마케팅 역량과 고양국제박람회재단의 전시·행사 개최 역량을 결합해, 동북아시아와 동아세안 전역을 어우르는 고품질 비즈니스 이벤트 모델을 발굴·확산해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>