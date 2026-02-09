김세직 KDI 신임 원장 "제로성장 직면한 한국…경제정책 패러다임 바꿔야"

9일 제18대 원장 취임식 개최

"단기부양책 역부족…장기성장률 추세 반전해야"

"KDI 가장 큰 자산은 뛰어난 인재"

김세직 한국개발연구원(KDI) 원장은 "한국 경제에 제로성장에 대한 우려가 현실적 위험으로 다가왔다"며 "단기적 경기부양책이 아닌 장기성장률 추세를 반전시키는 '진짜 성장'으로 경제정책 패러다임을 전환해야 한다"고 말했다.

김세직 한국개발연구원(KDI) 원장. KDI AD 원본보기 아이콘

김 원장은 9일 KDI에서 열린 제18대 원장 취임식에서 "더욱 치열해진 글로벌 기술경쟁, 통상 환경의 급변, AI 기술 충격이라는 구조적 변화까지 더해지면서 우리 경제는 중차대한 전환의 기로에 섰다"며 이같이 말했다.

김 원장은 진짜 성장을 위해 "경제, 기술, 교육, 사회제도 등 다양한 분야를 아우르는 전방위적 혁신과 그리고 무엇보다도 이를 견인할 정책 연구 수행이 필수적"이라고 강조했다.

김 원장은 KDI가 '진짜 성장을 견인하는 혁신적 정책 개발의 선도자'가 되도록 ▲혁신 정책 아이디어 연구·개발 지원 ▲정부 정책 '보완·발전·정밀화' 연구 강화 ▲혁신적·과학적인 정책개발 인프라 구축 ▲현안 대응 역량·소통 기능 강화 등 네 가지를 약속했다.

김 원장은 "KDI의 가장 큰 자산은 무엇보다도 '뛰어난 인재'"라면서 "창의적이고 도전적인 연구자들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>