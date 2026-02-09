이병훈, 전남·광주특별시장 출마 선언…"행정통합으로 균형발전"

9일 5·18민주광장서 공식 선언

5대 권역별 발전 전략 제시

이병훈 전남·광주특별시장 선거 예비후보가 광주·전남 행정통합을 통한 균형발전 구상을 내세우며 공식 출마를 선언했다.

이병훈 전남·광주특별시장 선거 예비후보가 9일 광주광역시 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주광장에서 전남·광주 통합시대의 비전과 균형 발전 전략을 제시하며 출마를 공식 선언했다. 이병훈 예비후보 측 제공

이병훈 예비후보는 9일 오전 광주 동구 5·18 민주광장에서 출마 선언을 하고, 광주·전남의 인구 감소와 청년 유출, 산업 정체 위기를 극복하기 위한 해법으로 행정통합의 필요성을 강조하며 "전남의 비전과 광주의 희망을 함께 품고 말이 아닌 실제 성과로 변화를 증명하는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

이 예비후보는 이날 5·18민주광장을 출마 선언 장소로 선택한 배경에 대해, 과거 전남도청 근무 시절 아시아문화중심도시 초대 추진단장으로 국립아시아문화전당 건립을 이끌었던 개인적·역사적 의미가 있는 공간이라고 설명했다. 그는 "5·18 민주광장은 말이 아닌 실천으로 지역의 미래를 만들어 온 현장"이라며 "파부침주의 심정으로 모든 것을 걸고 나아가겠다"고 말했다.

이 예비후보는 광주·전남 발전 전략으로 5대 권역별 구상을 제시했다. 먼저 광주 도시권은 역사성과 정체성을 유지하면서 AI 반도체·모빌리티·바이오헬스·문화콘텐츠 산업을 집적해 첨단 산업과 문화 산업이 융합된 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.

광주 연계권(나주·장성·함평·담양·화순)은 광주의 AI·자동차 산업과 나주 혁신도시 에너지 공공기관, 인근 농생명·식품·바이오·관광 자원을 하나의 가치사슬로 연결해 자족형 경제권으로 구축한다는 구상이다.

전남 동부권(여수·순천·광양·고흥·보성·곡성·구례)은 석유화학·철강 산업 고도화와 생태·정주 인프라 기반 산업·생활 거점 조성을 추진하고, 나로우주센터를 중심으로 우주산업 거점 조성을 제시했다. 보성·곡성·구례는 스마트팜과 문화관광 산업을 중심으로 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

전남 서남권(목포·무안·영암·영광)은 수산물 가공·유통과 해양관광 산업을 중심으로 목포 기능을 강화하고 공공의료 서비스를 확충하는 한편 해상풍력 등 해양에너지 산업 확대를 추진한다는 전략이다. 무안은 행정·교통 연계 거점으로, 영암과 영광은 자동차·에너지 산업 중심지로 육성한다는 방침이다.

전남 남부권(장흥·강진·해남·완도·진도·신안)은 수산식품 산업과 해양·문화관광, 신재생에너지 연계 산업을 육성하고, 해남 국가 AI 컴퓨팅센터 및 데이터센터와 연계한 미래 산업 기반 구축을 제시했다.

이 예비후보는 통합시장이 단순 행정 책임자가 아니라 중앙정부와 국회를 설득할 정치력과 정책 역량, 실행력을 갖춘 리더여야 한다고 강조했다. 그는 "지역을 가장 잘 이해하고 위기를 정확히 진단해 해법을 설계하고 끝까지 책임질 수 있는 시장이 필요하다"고 말했다.

이병훈 예비후보는 30대에 광양군수로 재직하며 동광양시와 광양군 통합을 통해 현재의 광양시 출범을 이끈 경험이 있으며, 전남도에서 도정 기획과 집행을 총괄하며 고흥 나로우주센터와 여수엑스포 유치에 참여했다. 광주광역시 문화경제부시장 시절에는 현대자동차 광주형 일자리 유치를 추진했고, 문화체육관광부 아시아문화중심도시 초대 추진단장으로 국립아시아문화전당 건립을 추진했다. 이후 제21대 국회의원을 지냈다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



