BNK부산은행, 소상공인에 1500억원 특별자금 푼다

9일 시청서 부산시·부산신용보증재단 협약



100억 특별출연, 포용금용 상품 확대 실시

BNK부산은행이 부산시, 부산신용보증재단과 손잡고 1500억원 규모 소상공인 특별자금 지원에 나섰다.

부산은행(은행장 김성주)은 9일 시청에서 부산시, 부산신용보증재단과 '2026년 부산시 소상공인 특별자금 지원 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이 협약에 따라 부산은행은 100억원을 특별출연해 총 1500억원 규모의 신용보증부 대출 재원을 마련했다. 부산시는 5년간 1.5%포인트의 이차보전을 지원하고 부산신용보증재단은 특별출연금을 바탕으로 신용보증을 공급한다.

9일 부산시청에서 부산은행(은행장 김성주)이 부산시, 부산신용보증재단과 '2026년 부산시 소상공인 특별자금 지원 업무협약'을 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘

부산은행은 확보한 재원을 활용해 소상공인의 특성과 성장 단계에 맞춘 금융상품을 순차적으로 출시하고 있다. 지난 1월에는 총 300억원 규모의 '소상공인 지원 협약보증대출Ⅰ'을 선보여 지역 소상공인의 안정적인 사업 운영을 지원하고 있다.

이와 함께 성장성과 확장 가능성이 높은 소상공인을 대상으로 업체당 최대 2억원을 지원하는 'B-라이콘 육성 협약보증대출'을 1000억원 규모로 9일부터 판매에 들어갔다. 남은 200억원은 추가 포용금융 상품으로 활용할 계획이다.

김성주 부산은행장은 "이번 특별자금 협약은 경기 침체 속에서 어려움을 겪는 지역 소상공인이 다시 도약할 수 있도록 돕기 위한 것"이라며 "지자체와 유관기관과 협력해 지역경제에 힘을 보태겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>