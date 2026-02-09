광주 서구, 5년 연속 장애인 평생학습도시 선정

교육부 주관 공모 선정

성과금 4천500만원 확보

AI·디지털 분야 등 운영

광주 서구청 전경 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 5년 연속 장애인 평생학습도시 공모사업에 선정됐다. 서구는 교육부 국립특수교육원이 주관하는 '2026년 장애인 평생학습도시' 특성화 지원 분야 공모사업에 선정돼 성과금 4,500만원을 확보했다고 밝혔다.

장애인 평생학습도시 공모사업은 2022년부터 교육부가 장애인의 역량 개발과 지역 중심 장애인 평생교육 활성화를 위해 추진하고 있는 사업이며 특성화 지원 분야는 공모사업에 3년 이상 선정된 도시를 대상으로 실시한다.

앞서 서구는 2022년부터 4년 연속 공모사업에 선정돼 서구장애인복지관을 거점으로 관내 16개 주간보호센터 등과 네트워크를 구축하고 장애인 맞춤형 평생교육 사업을 추진해 왔다.

올해 서구는 무장애 평생학습도시 조성을 위해 ▲AI·디지털 분야 프로그램(키오스쿨 등) 6개 ▲환경·문화예술·시민참여 등 지역 특성화 분야 프로그램(비건 프로젝트, 그린 리더 아카데미 등) 20개 강좌 등 총 26개의 장애 유형별 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.

특히 서구는 급변하는 디지털 환경에 대응해 인공지능 활용 시나리오 창작 프로그램을 운영한다. 아울러 장애인이 직접 제작하는 장애인식 개선 교육자료 프로젝트와 함께 장애인과 비장애인이 함께하는 지역 환원 활동도 진행한다.

김이강 서구청장은 "서구민 모두가 배움에서 차별받지 않는 '무장애 평생학습도시 서구'를 만들어가고자 한다"며 "장애와 비장애의 경계를 넘어 언제 어디서나 학습할 수 있는 장애 친화적인 평생학습 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>